I primi quindi giorni di maggio sono stati davvero impegnativi per le pattinatrici e i pattinatori dell'ASD Pattinaggio Corona Ferrea.

Giovanissimi pattinatori di Biassono spiccano al Campionato Regionale

Nel weekend del 6 e 7 maggio la squadra è scesa in pista a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con le giovani atlete del gruppo Petites in una competizione che ha visto susseguirsi in pista più di 130 ragazzi.

Le portacolori della squadra di Biassono hanno preso parte al Campionato Regionale per le categorie “promozionali “e

“livelli” ottenendo brillanti risultati. Ad esempio Daisy Nuzzo si è classificata prima nella categoria Promozionali pulcini professional mentre Mia Nuzzo è arrivata seconda nella categoria Promozionali principianti professional. E ancora da segnalare il quarto posto di Letizia Menin nelle promozionali ragazzi professional e il sesto posto di Greta Perego nella stessa categoria. Matilde Ardito è invece arrivata settima mentre, cambiando categoria, Noemi De Luca è arrivata seconda nella categoria junior plus gr. 2. Seguono nella stessa categoria, ancora Matilde Ardito, arrivata quarta e Carolina Tamucci arrivata quinta.

E ancora Nome Nuzzo arrivata seconda nella categoria azzurrini basic gr. 4, seguita da Aurora Toto (quinta) e Gaia Infosini (sesta).

Trofeo Soccornini - Giovani Promesse

Grande soddisfazione per la Corona Ferrea anche lo scorso fine settimana (13 e 14 maggio) in cui si è svolto, sempre a Busto Arsizio, il Trofeo A. Soccornini – Giovani Promesse organizzato dalla FISR Lombardia e dedicato ai giovanissimi e promozione atleti lombardi, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio Maurizio Artusa e del Presidente Regionale FISR Lombardia Guido De Vito.

Per la ASD Pattinaggio Corona Ferrea sono scesi in campo per la prima volta i più piccoli atleti del sodalizio, la maggior parte dei quali ha indossato i pattini per la prima volta lo scorso settembre. Ottimi i risultati di tutti i portacolori della squadra biassonese, in particolare: Previtera Alexander arrivato primo nella categoria primi passi A e ancora Cecilia Sironi arrivata decima e Georgieva Sofia arrivata in undicesima posizione. Nella categoria primi passi B si segnala il settimo posto di Milla Valsecchi, il nono di Allegra Carrara e il 17esimo di Cecilia Maccherone. Per la categoria Giovani promesse al secondo posto troviamo Arianna Bonazzola e al sesto Beatrice Garavaglia. Infine nono posto per Emma Aledi.

