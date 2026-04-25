Giovanissimi secondi a Lissone, tre Allievi in Top 10 a Cassano

Un pomeriggio di ciclismo concluso con il secondo posto nella classifica di rendimento a squadre.

Le gare

I Giovanissimi del Velo Club Sovico sono stati protagonisti di una grande prova corale in occasione della quarta edizione del Memorial Romano Erba disputato a Lissone.

L’ottima condotta di gara di tutti i giovani ciclisti diretti dai tecnici Vergani, Costa, Redaelli, Rigamonti e Viscardi ha portato a piazzamenti di rilievo che hanno permesso di alzare al cielo uno dei trofei messi in palio dagli organizzatori dello Sporting Club Mobili Lissone.

Soddisfazioni per la compagine sovicese sono arrivate anche dagli Allievi impegnati nei 62 chilometri del Trofeo Franchi disputato a Cassano Magnago. Tre dei ragazzi in maglia Pool Cantù – Sovico – GB Team sono entrati nella top-10 di giornata: Simone Marconi ha concluso 6° e Fabio Di Leo si è classificato 8°. Subito alle sue spalle è giunto Lorenzo Soldarini, 9° di giornata e terzo nella classifica generale della challenge Giro della Provincia di Varese.

Infine gli Allievi di Ferrari, Alberti e Buttini hanno anche corso la cronometro di Gussola. La competizione cremonese ha visto Soldarini classificarsi 11° completando il tracciato di 7 chilometri in 9’.12”, pagando 19” al vincitore Riccardo Longo (Alba Orobia Biassono).

Nella stessa gara il Pool Cantù – Sovico – GB Team ha piazzato Vitale al 24° posto, Di Leo 27° e Patruno 31°