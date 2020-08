Giovinco giocherà con le Pantere nerazzurre. Giuseppe, fratello del più famoso Sebastian, è ufficialmente un rinforzo dell’Associazione calcio Renate.

Dopo l’esperienza col Ravenna e le molteplici richieste da parte di diverse squadre dalla Casertana, al Potenza alla stessa Ravenna, oggi, sabato 29 agosto, è arrivata la svolta: Giuseppe Giovinco entra a far parte dell’Associazione calcio Renate in serie C, la dichiarazione ufficiale è appena stata comunicata dalla società calcistica brianzola.

L’attaccante ha appena firmato il contratto intanto per un anno con le “Pantere nerazzurre”, con l’opzione per un secondo, ed arriva in un momento cruciale per la squadra diretta da Antonio Obbedio. Giovinco è stato infatti molto corteggiato dal Renate e anche grazie ad un progetto importante ed ambizioso su di lui, il giovane talento non ha avuto dubbi e ha scelto le Pantere.

Beppe quindi completa e perfeziona una squadra dai grandi obiettivi, in continua crescita ed evoluzione, mettendosi in gioco con una nuova sfida che lo gratifica e al contempo gli dà molta responsabilità.

Trent’anni il prossimo 26 settembre, Giovinco può giocare come attaccante, seconda punta o trequartista.

