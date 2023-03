Grande soddisfazione per la squadra di atletica di Bernareggio del Ctl3 che nel weekend ha partecipato alla maratona di Rimini.

Giulia Colombo (del Ctl3) protagonista alla maratona di Rimini

A sorpresa è arrivato un grande risultato da parte della runner Giulia Colombo, ottava assoluta e seconda senior femminile con un tempo di 3h 14.49, performance che migliora anche di quattro minuti il suo personale.

La tenace atleta del Ctl3 chiude in crescendo la sua prova: a metà gara era in dodicesima posizione, mentre al 32esimo chilometro era già in decima per termina re poi in ottava.

Nata nel 1990 e laureata in diritto europeo Giulia Colombo è manager in una grande compagnia assicurativa ma trova il tempo e la motivazione per allenarsi tutti i giorni a dimostrazione del fatto che volendo si possono raggiungere ottimi risultati anche conducendo una vita normale.