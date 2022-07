Gara ricca di colpi di scena quella che si è disputata ieri, domenica 3 luglio, a Rodigo (provincia di Mantova) per le atlete della S.C. Cesano Maderno. La formazione di Patron Giuseppe Fontana ha conquistato il Campionato Regionale Lombardo grazie alla brillante prestazione di Giulia Costa Staricco nella categoria esordienti.

Giulia Costa Staricco conquista la maglia di Campionessa Regionale Lombarda di categoria

Per le donne esordienti erano previste 5 tornate del circuito completamente pianeggiante di 4 chilometri con il lungo arrivo nel centro cittadino, per un totale di 24,8 chilometri. Gara che come da pronostico, si è presentata vivace con la media oltre i 36 km/h e continui tentativi di allungo.

L’allungo decisivo viene lanciato dall’atleta emiliana in maglia Polisportiva San Marinese, Orsi Alessia che percorre in solitaria l’ultima tornata del circuito mantenendo un margine sufficiente per aggiudicarsi la vittoria di giornata. Alle sue spalle, in forte rimonta, sopraggiunge il gruppo che lancia la volata a ranghi compatti ed è Giulia Costa Staricco ad aggiudicarsi la seconda piazza del podio e conquistare così la maglia di Campionessa Regionale Lombarda di categoria. Alle sue spalle ottima prova anche della cesanese Giulia Beretta che chiude 7ª, seguita da Christine Valseschini che di rientro alle corse conclude nella prima parte del gruppo.

Nella categoria allieve, per cui erano previste 10 tornate del circuito, spiccano il sesto posto di Giorgia Casagrande e il 10° posto della compagna di squadra Letizia Pirola.

Una domenica emozionante e ricca di soddisfazioni dunque per il sodalizio brianzolo che ora guarda già al prossimo weekend con il Campionato Italiano Giovanile a Darfo Boario Terme (BS).