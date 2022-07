Doppio appuntamento per le ragazze della formazione lombarda diretta dal direttore sportivo Guido Roncolato.

Giulia Costa Staricco si piazza ancora nella top ten assieme a Christine Valseschini

Domenica 17 luglio le atlete cesanesi sono state impegnate nel consueto appuntamento di Nogara (VR). Per le donne esordienti previste 9 tornate del circuito cittadino per un totale di 30 km, gara che come al solito viene animata da molti allunghi che scremano notevolmente il plotone. Riassorbito l’ultimo tentativo di giornata, il gruppo si presenta a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo lanciando la volata finale che vede Giulia Costa Staricco conquistare un nuovo piazzamento nella top ten di giornata chiudendo al 6º posto, seguita dalla compagna Christine Valseschini all’8º.

Ieri invece nuovo appuntamento agonistico al Cremona Circuit di San Martino del Lago (in provincia di Cremona) con le donne esordienti che replicano e conquistano il 4º e 5º posto sulla linea del traguardo con Giulia Costa Staricco e Christine Valseschini. Buona prova anche tra le donne allieve per la portacolori cesanese Giorgia Giangrande che chiude all’8º posto nella volata finale.

I prossimi appuntamenti vedranno le atlete della formazione brianzola in gara domenica 24 luglio alla 3ª Giornata Rosa Cadoraghese a Cadorago (CO).