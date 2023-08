Giulia Lombardi e Giulia Costa-Staricco convocate ai Campionati Italiani giovanili su pista

Doppia convocazione ai Campionati Italiani giovanili su pista per la formazione brianzola della S.C. Cesano Maderno: in rappresentanza del team femminile in forza con la Lombardia l’esordiente Giulia Lombardi e l’allieve Giulia Costa-Staricco.

Giulia Lombardi, in ripresa dall’infortunio dello scorso giugno e allontanato il ricordo della terapia intensiva, ha conquistato un posto nella selezione lombarda con cui ha affrontato il Torneo della Velocità al suo debutto ai Campionati Italiani giovanili di pista al Velodromo G.Servadei di Forlì.

Al primo anno nella categoria donne esordienti, Giulia ha firmato il quinto tempo nelle qualifiche e ha affrontato il torneo chiudendo con successo in 7ª posizione. Un’ottima ripresa fisica e non solo, ma anche un’esperienza unica che sicuramente l’arricchiranno per il suo futuro sportivo.

Tra le allieve invece Giulia Costa-Staricco ha rappresentato la formazione di Cesano Maderno in tre specialità differenti, conquistando anche una prestigiosa medaglia di bronzo al suo primo anno in categoria. La medaglia è stata conquistata nella velocità a squadre dove con Desiree Bani e Erjia Giulia Bianchi (BIESSE CARRERA) hanno fermato il cronometro a 45,517”.

Buon risultato anche nella prova del torneo della velocità dove conclude in 8ª posizione.

Domenica la prossima gara

Buone sensazioni dunque per le ragazze cesanesi che ora affronteranno domenica 6 agosto la gara promiscua di Villadossola (VB) prima di staccare qualche giorno prima del rientro alle gare del finale di stagione.