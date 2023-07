Grande successo per Giulia Rota (Ctl3 Atletica di Bernareggio) nei 400 ostacoli ai Campionati Regionali assoluti.

Giulia Rota regina nel 400 ostacoli

L'atleta portacolori della squadra brianzola ha ottenuto un ottimo 63.14, sbaragliando tutta la concorrenza, senza dimenticare che il giorno prima aveva corso un ottimo 58.93 nei 400 piani.

Da segnalare anche il brillante risultato di Sabrina Passoni ottima negli 800 e in un contesto climatico incredibile: 37 gradi che per il mezzofondo sono troppi. Nonostante questo ha chiuso con un buon 2.20.02 che è un buon viatico per cercare il risultato nel Meeting Internazionale di Montecarlo nella serie Herculis sui 1000 metri che si terrà il prossimo 20 luglio.

Bravissimo anche Matteo Mantua che finalmente arriva a soli 2 centesimi dal personale nei 400Hs siglando con 56.51 il suo tempo in assoluto e giungendo ottavo, quarto tra i seniores.

Personale sui 1500 per il CTL3 con Riccardo Marino che, dopo l’ottimo quarto posto del Memorial Re di Cernusco Lombardone di mercoledì scorso, ha il tempo di migliorare qui con un bel 4.09.90. Stagionale anche per il triplista Biffi Jacopo con 11.24.

Ora il Meeting internazionale di Montecarlo

Ora la squadra brianzola è in attesa del meeting internazionale di Montecarlo dove si correrà l’Herculis running, gara sui metri 1000 all’interno del meeting di Diamond Legue, in cui tenteranno il record del mondo sui 1500 il norvegese Jakob Ingebrigtsen, e dove l'altro norvegese, Karsten Warholm, tenterà il mondiale nei 400 ostacoli. Intanto il gruppo Ctl3 proverà a dire la sua... in un palcoscenico tutto internazionale e con una esperienza tutta da vivere.