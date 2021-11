Lissone Mtb

Sabato 27 novembre alle 15 presso Villa Camperio a Villasanta si sono tenute le premiazioni provinciali federali del 2021.

Giuseppe Lanzi in tricolore alle premiazioni provinciali

Premiazioni in forma ridotta a causa dei limiti di presenza dettati dalle normative anti-Covid. A portar alto il nome della società Lissone Mtb, la presenza di Giuseppe Lanzi che con la Marathon Bike della Brianza dello scorso settembre ha vinto il titolo di campione italiano per la categoria M7.

La gara, lo ricordiamo, è stata corsa nella bellissima cornice del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, del Monte di Brianza e del Monte San Genesio. Oltre 1100 i bikers arrivati da tutta Italia per l’attesissima competizione, clou del calendario nazionale 2021 per le ruote grasse.

Una giornata di grande festa per la Lissone MTB, che grazie ai quarantacinque atleti presenti al nastro di partenza, ha vinto il trofeo dedicato alla società più numerosa mentre nella Categoria M7 Giuseppe Lanzi (139° assoluto) ha conquistato la prima posizione indossando così la maglia di campione nazionale di categoria.