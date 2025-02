Si è conclusa ieri, domenica 9 febbraio, a Pordenone la manifestazione arcieristica più importante della stagione indoor, vale a dire il campionato Italiano Indoor. Quest'anno la Polisportiva Besanese si è presentata con un notevole numero di atleti qualificati, ben dieci.

Gli arcieri besanesi in trasferta a Pordenone per il Campionato Indoor

Alla fine delle 60 frecce di qualifica molte soddisfazioni, e qualche piccolo rammarico.

Quinto posto per la squadra Mater femminile composta da Mariacarla Corti, Monica Redaelli e Letizia Muzzupappa, 7° posto per la squadra junior femminile composta da Camilla Agrati, Sabrina Sala e Greta Ormenese.

Nelle competizioni individuali decimo per Camilla Agrati Junior F, undicesimo posto per Lisa Mariani Ragazzi F. Ottimo 14esimo posto per Alessandro Arosio, che nonostante la sua prima volta ai Campionati fissa la sua prestazione con 545 punti facendo il suo record personale.

Buona anche la partecipazione nei Master Maschili di Giulio Maggioni 43° e Fabrizio Conti 45° entrambi con 535 punti.