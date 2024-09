Nell’ultima domenica di settembre gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza hanno gareggiato in tre province lombarde portando a casa diversi podi.

Gli arcieri besanesi in trasferta in tre province lombarde

Al “Primo 25 mt outdoor” degli Arcieri del Roccolo a Canegrate, in provincia di Varese, sono gli arcieri più giovani a dare battaglia: podio completo RF per Mariani Lisa (che con 502 punti migliora il suo record personale), Spinelli Maristella (338) e Bellani Ludovica (306) che guadagnano anche il podio di squadra per la categoria (1146) e terzo posto RM per Arosio Alessandro che con 514 punti migliora anche il suo record personale.

Primo e terzo posto AF per Sala Sabrina (534) e Ormenese Greta (510), primo posto JF per Agrati Camilla (532) e secondo posto SF Patri Sara (477). Primo e secondo posto JM per Villa Matteo (553) e Brotto Andrea (529) che con Pedoto Pietro portano a casa il primo posto di squadra per la categoria (1576).

Al “3°Memorial Vittorio Beretti 18 mt indoor” di Cucciago, in provincia di Como, è la volta degli adulti: primo posto SM per Cassetti Stefano (541) che con Mandelli Andrea e Morellini Alessandro guadagnano il secondo posto di squadra per la categoria (1482).

Secondo posto di squadra Master Maschile per Catona Dario, Tuci Roberto e Riboldi Adelio (1426) e secondo posto MF Muzzupappa Letizia (440).

Infine alla “XII Gara Esordienti D'Autunno” a Cologno Monzese, in provincia di Milano, è la volta degli esordienti: primo posto Esordienti 1 Femminile per Parravicini Deborah (660) e primo posto di squadra Esordienti 1 Maschile per Usuelli Fabio, Murgia Alessandro e Valtorta Matteo (1911).

