Ottime sensazioni giungono dalla tornata di gare arcieristiche del week end che precede i Campionati Regionali, che si disputeranno il week end prossimo a Nuvolera BS, e soprattutto i Campionati Italiani Indoor 2025, che si disputeranno a Pordenone il week end successivo 5 - 6 - 7 - 8 e 9 febbraio 2025, e ai quali numersoi arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza sono già qualificati.

Gli arcieri besanesi si preparano per i Campionati Regionali e Italiani

Al 7° torneo Città di Bellinzago Lombardo, organizzato dagli Arcieri della Martesana si impone al 1° posto Camilla Agrati nella categoria Arco Olimpico junior femminile con un portentoso punteggio di 555 punti, mentre è terza Greta Ormenese con 485 punti.

Primo posto anche per Alessandro Arosio nella categoria Allievi Maschi con 487 punti e secondo posto per Davide Zappa (420).

Nella categoria Ragazzi Femminile eccezionale prova di Lisa Mariani che fissa il prioprio personal best con 535 punti e si piazza prima, seguita da Vittoria Mariani seconda con 420 punti, mentre è terza Ludovica Bellani con 409 di poco avanti a Maristella Spinelli (398).

Gara a Bollate

A Bollate, ospiti degli Arcieri Solese, Giulio Maggioni si impone al primo posto della categoria Arco Olimpico master (50+) maschile con 545 punti, seguito Fabrizio Conti (526) al 9 posto e Marino Crippa (515) 11° e insieme si aggiudicano anche il primo posto squadra master maschile. Seguono con discrete prestazioni gli altri master Massimo e Marco Frison, Alessandro Morellini, Cesario Zorzan, Adelio Riboldi, Gianluca Patri e Ezio Piazza. Una menzione per l'esordiente Master Fabio Paolo Cesana che alla sua prima gara ha totalizzato un discreto punteggio di 489 punti.

A questa competizione nella categoria senior hanno anche gareggiato per la prima volta gli altri esordienti Fabio Usuelli che totalizza 460 punti e Bruno Busato 383 punti.