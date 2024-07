Tanti ottimi piazzamenti nell'ultimo weekend di gare per gli arcieri della Polisportiva di Besana Brianza.

Gli arcieri della Polisportiva di Besana fanno incetta di medaglie

Sabato pomeriggio al “72 frecce Città di Canegrate” primo e secondo posto giovanissimi femminile per Remollino Arianna (605 punti) e Mariani Vittoria (573 punti). Spinelli Maristella e Bellani Ludovica migliorano il loro record personale outdoor a 40 metri.

Domenica al “Doppio nazionale 70/60mt Round - 50mt Round Città di Canegrate”, podio completo per le master femminile: Redaelli Monica (1144), Corti Maria Carla (1143) e Muzzupappa Letizia (962) portano a casa anche il primo posto di squadra per la categoria (3249). Primo posto junior femminile per Agrati Camilla (1119) e terzo posto junior maschile per Bugatti Federico (1030).

Da segnaare anche il terzo posto di squadra Master Maschile, infine, per Morellini Alessandro (che migliora il suo record personale a 70 mt), Mandelli Andrea e Crippa Marino (3319)

Infine, sempre domenica al “70/60/40 m round OL 50/40 m round CO Cologno Monzese”, primo posto Senior Femminile per Patri Sara (474).