Gli Arcieri dell'Airone ai Campionati italiani di società

Grande festa nel Parco di Villa Spalletti Trivelli, nel Comune di Casalgrande (in provincia di Reggio Emila), dove è andato in scena il Campionato Italiano di Società 2024 di Tiro con l'Arco. E tra i protagonisti c'erano anche gli Arcieri dell'Airone

Ai Campionati italiani

Gli Arcieri dell'Airone si sono qualificati per la finale sia con la squadra maschile che con quella femminile (solo 5 società in Italia ci sono riusciti). La gara consiste in scontri diretti tra le diverse squadre che presentano 3 atleti (uno per divisione) che gareggiano con i diversi tipi di arco (nudo, olimpico e compound). Dopo un'appassionante giornata di tiri, gli atleti dell'Airone si sono classificati al sesto posto finale sia con la squadra maschile (Tironi Kristian, Franchini Samuel, Marraro Salvatore, Ronzoni Marco, Porta Luigi, Tironi Samuele) che con quella femminile (Fustinoni Elena, Girola Moira, Casciani Michela, Maffiuletti Giorgia, Piran Alice)

I prossimi eventi che vedranno protagonisti, in quanto anche organizzatori, gli Arcieri dell'Airone sono a fine giugno con il Campionato regionale Arco Olimpico che verrà organizzato sul nuovo campo "La Fossa" di Carate Brianza il 22 e 23 giugno e, soprattutto, con il Campionato Italiano Campagna che verrà organizzato a Schilpario (in provincia di Bergamo) dal 28 agosto all'1 settembre.