Gli arcieri dell’Airone al Città di Monza

Da segnalare i primi posti di Angelica Andrade, arco olimpico Junior femminile, e Samuel Franchini, arco olimpico Junior maschile

Carate Brianza · 09/03/2026 alle 13:15

di

Domenica 8 marzo gli arcieri dell’Airone di Carate Brianza  hanno partecipato al 1° Torneo Città di Monza della A.S.D. Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza

La gara

I risultati ottenuti sono stati positivi e  hanno portato a diversi podi. Da segnalare i primi posti di Angelica Andrade, arco olimpico Junior femminile, e Samuel Franchini, arco olimpico Junior Maschile. Questa gara ha segnato anche  l’esordio ufficiali di Ignazio Arminio, Alessandro Adalberto, Andrea Galbiati nell’arco olimpico senior maschile.

