Tiro con l'arco

Per la sezione di Besana in Brianza premiati Loris Burini, Samuel Franchini e Chiara Pedoto.

Si sono tenute mercoledì 18 maggio le premiazioni per i titoli di campione provinciale di tiro con l'arco Fitarco della provincia di Como per l'anno 2021.

Gli Arcieri dell'Airone fanno incetta di premi

Gli Arcieri dell'Airone hanno fatto incetta di premi in tutte le classi e in tutte le categorie. Per la sezione di Besana in Brianza sono stati premiati Loris Burini per la classe Allievi Maschile, Samuel Franchini per i Ragazzi Maschile e Chiara Pedoto per Ragazzi Femminile.

In aggiunta ai titoli personali la sezione ha partecipato al raggiungimento del titolo come squadra Ragazzi Femminile con Sofia Mangiaracina assieme a Chiara Pedoto e al titolo squadra Allievi Maschile con Marco Sambruna assieme a Loris Burini.