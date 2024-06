Fine settimana di Campionati Regionali per gli arcieri della Polisportiva Besanese a Carate Brianza. In un sabato assolato, si sono sfidati gli atleti più giovani delle categorie Ragazzi e Allievi.

Gli arcieri di Besana ai Campionati Regionali

La giornata è cominciata con il secondo posto di classe di squadra Ragazze Femminile per Mariani Lisa, Spinelli Marisella e Bellani Ludovica che hanno totalizzato 1548 punti, alla loro prima gara a 40 metri all’aperto.

Primo posto di classe di squadra anche per le Allieve Femminile, Durante Anna, Ormenese Greta e Pedoto Chiara con 1393 punti. Non solo, Durante Anna e Ormenese Greta passano agli scontri per gli assoluti, ma Durante viene fermata ai quarti, mentre Ormenese raggiunge il quarto posto assoluto regionale.

Con tempo avverso e temperature autunnali, la domenica si sono sfidate le categorie di adulti: secondo posto di classe individuale Junior Femminile per Agrati Camilla con 550 punti che si ferma però ai quarti degli scontri per gli assoluti.

Secondo posto di classe di squadra Junior Maschile per Brotto Andrea, Villa Matteo e Pedoto Pietro con 1575 punti che però non è sufficiente per passare agli scontri per gli assoluti di squadra.

Il mixed team composto da Agrati Camilla e Brotto Andrea si posiziona al secondo posto con 1093 punti.