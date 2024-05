Continua la serie positiva gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza.

Gli arcieri di Besana ancora sul podio

Nell'ultimo weekend di gara salgono ancora sul podio a Cologno Monzese dove si è tenuta la "Gara esordienti di primavera". Per loro un terzo posto di squadra nella categoria esordienti 1 maschile grazie alla prova brillante di Murgia Alessandro, Valtorta Matteo e Piazza Ezio con 1826 punti.

Nel fine settimana gli arcieri besanesi sono andati in trasferta anche nelle Marche per il “70/60mt Round - 50mt Round Arcieri delle 5 Torri” di Osimo (AN). Gli atleti brianzoli portano a casa un secondo e terzo posto Master Femminile rispettivamente di Redaelli Monica (541) e Corti Maria Carla (520). Inoltre con Muzzupappa Letizia guadagnano il primo posto di squadra per la categoria con 1530 punti.

Primo posto di squadra per la categoria Master Maschile infine per Maggioni Giulio, Crippa Marino e Catona Dario con 1614 punti.

Le foto