Tiro con l'arco

L'arciere di Besana, Sofia Mangiaracina ha partecipato alla competizione assieme ad altri tredici ragazzi di diverse società lombarde.

Bellissima e proficua giornata sul campo di tiro degli Arcieri Varese, insieme al Direttore Tecnico Nazionale del Settore Giovanile Ilario Di Buò supportato da Gianni Falzoni e Tamara Nespoli per il "Progetto Talenti in Regione".

Gli arcieri di Besana in trasferta a Varese

All'evento di Varese ha preso parte anche la l'arciere di Besana, Sofia Mangiaracina che ha partecipato alla competizione assieme ad altri tredici ragazzi di diverse società lombarde.

La società besanese ha ringraziato Fitarco e Fitarco Lombardia oltre ai tecnici regionali per questa nuova iniziativa che consente di lavorare per il futuro del movimento arcieristico.

Premiazioni dei campionati provinciali

Gli arcieri di Besana si erano già resi protagonisti lo scorso 18 maggio quando si sono tenute le premiazioni per i titoli di campione provinciale di tiro con l'arco Fitarco della provincia di Como per l'anno 2021

Gli Arcieri dell'Airone hanno fatto incetta di premi in tutte le classi e in tutte le categorie. Per la sezione di Besana in Brianza sono stati premiati Loris Burini per la classe Allievi Maschile, Samuel Franchini per i Ragazzi Maschile e Chiara Pedoto per Ragazzi Femminile.

In aggiunta ai titoli personali la sezione ha partecipato al raggiungimento del titolo come squadra Ragazzi Femminile con Sofia Mangiaracina assieme a Chiara Pedoto e al titolo squadra Allievi Maschile con Marco Sambruna assieme a Loris Burini