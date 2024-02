Gli arcieri di Besana si preparano per i Campionati Italiani

C'è grande attesa alla Polisportiva Besanese per i Campionati Italiani di tiro con l'arco che si disputeranno il prossimo weekend a Pordenone.

Arcieri di Besana impegnati in diverse competizioni in Lombardia

Grande attesa e anche grande preparazione: gli arcieri besanesi hanno affinato ancora di più la tecnica nel corso del fine settimana appena passato in cui hanno partecipato a diverse competizioni sparse per tutta la Lombardia.

A Bussero la portacolori della squadra besanese era Sara Patri che al “16° indoor 18mt Arcobussero” porta a casa un brillante primo posto SF con 516 punti.

Al “VIII° Torneo di Sant'Antonio” di Vigevano invece si segnala il bel terzo posto MF di Redaelli Monica con 508 punti.

E ancora al “1° Indoor Giovanile “Gonzaga” 18 mt” a Curtatone, in provincia di Mantova (seconda tappa del Grand Prix Marco Capelli per le classi dei giovanissimi), terzo posto GM per Balzarotti Marco con 345 punti e terzo posto GF per Mariani Vittoria con 442 punti. Quarto posto GF invece per Remollino Arianna con 442 punti.

I giovanissimi bianco rossi anche in questo secondo appuntamento del Grand Prix hanno dimostrato di saper puntare alla parte alta della classifica come i compagni più grandi che il prossimo fine settimana parteciperanno ai campionati nazionali.

La preparazione in vista dei Campionati Italiani

Ben quattordici gli atleti della Besanese che parteciperanno a Pordenone per la fase indoor dei Campionati Italiani di tiro con l’arco. Si tratta di: Patri Sara, Agrati Camilla, Villa Matteo, Sinigaglia Francesco, Pedoto Pietro, Corti Maria Carla, Maggioni Giulio, Ormenese Greta, Durante Anna, Pedoto Chiara, Sala Sabrina, Mariani Lisa, Redaelli Monica e Muzzupappa Letizia.