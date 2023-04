Pomeriggio di festa ad Ome, in provincia di Brescia, alla fase invernale del Trofeo Pinocchio, gara dedicata agli arcieri più

giovani della Lombardia, per i ragazzi fino alla terza media.

Gli arcieri più giovani della Lombardia in gara al Trofeo Pinocchio: Besana conquista due medaglie

La Polisportiva Besanese con un nutrito gruppo di giovanissimi porta a casa due medaglie: il secondo posto di Samuele Patri tra i ragazzi classe 2010 e il terzo posto di Simone Sinigaglia per i ragazzi classe 2011.

Clima di festa e amicizia

Molti dei partecipanti erano alla loro prima gara e il timore di affrontare questa esperienza si è sciolto come neve al sole nel clima di festa e amicizia che si è respirato sia nelle gare della mattina che in quelle del pomeriggio.

Per tutti un ricordo

Ad ogni partecipante è stata data una medaglia commemorativa, buon augurio per le sfide future: Mariani Vittoria e Remollino Arianna per le ragazze 2012, Casiraghi Matteo, Dosoli Paolo, Bellani Ludovica, Confalonieri Ginevra e Mariani Lisa per i ragazzi e le ragazze del 2011, Arosio Alessandro, Comi Lorenzo e Gandola Damiano per i ragazzi del 2010 insieme a Simone, Samuele e ad altri compagni che non hanno potuto partecipare.

Ora i giovani della squadra di Besana sono tutti pronti per la stagione estiva 2023, che si preannuncia densa di promettenti occasioni.