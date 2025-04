Fine settimana in trasferta per gli atleti del Ctl3 di Bernareggio impegnati nel Meeting C5. Da segnalare la buona prestazione di Matteo Buzzi.

Gli atleti del Clt3 Atletica in gara a Chiari

L'atleta, con un ottimo 22.49 nei 200 metri è secondo nella categoria allievi e terzo assoluto. Purtroppo però, a causa del forte vento, non potrà esserci l'omologazione del risultato ai fini dell'accreditamento ai Campionati e dovrà quindi ripertersi.

Questo non va tuttavia a mettere in discussione il grande risultato ottenuto: Buzzi ora al secondo anno allievi, aveva un personale di 22.91 e con il nuovo tempo dimostra di essere già in ottime condizioni.

Il CTL3 segnala anche l'ottimo personale, sempre nei 200, della juniores Giulia Massone, scesa a 26.91, e arrivata quinta tra le juniores e docidesima assoluta. Bene anche gli altri due juniores, Pio Sgro sceso a 24.18 e Leonardo Barbagallo con il suo 24.43.

Il gruppo sarà ora impegnato domenica 13 aprile con il settore assoluto al Meeting Silver Lombardia a Busto Arsizio e con il giovanile a Cormano il aprile.