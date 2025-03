Gli atleti del Ctl3 ai Campionati Italiani individuali e di staffetta

Fine settimana di gare per il Ctl3 Atletica di Bernareggio. Gli atleti hanno preso parte ai Campionati Italiani individuali e di staffetta di corsa campestre.

Gli atleti del Ctl3 in gara nel fine settimana

L'appuntamento nel weekend è stato a Cassino con un percorso durissimo e un clima estivo caraterizzato però da alcuni momenti di pioggia e vento.

Il C.T.L.3 non poteva mancare, sia con la staffetta 4x2000 maschile. Poi le gare individuali sia di cross lungo che corto.

Alla staffetta maschile la squadra di Bernareggio si è giocata le sue carte, avendo come primo frazionista allievo Atraoui Adam non proprio specialista di queste distanze che però ha dato tutto per permettere poi a Lukas Fritz, autore di una frazione notevole, e a Daniele Molena e Matteo Mantua di potersi poi scatenare sui saliscendi del percorso. Alla fine sono arrivati 32 esimi: risultato che per le aspettative iniziali è esattamente cio’ che la squadra sperava.

Nella gara individuale cross corto può partecipare solo chi ha fatto nel 2024/2025 gli 800 in 2.17 o i 1500 in 4.44. Passoni Sabrina con il suo 4.40.91 nei 1500 ha ottenuto la possibilità di partecipare, e si è districata benissimo piazzandosi al 34esimo posto.

Con il Ctl3 c'era anche Filippo Ba da tempo aggregato al Gav Vertova: ha corso con questa società la staffetta SM35 , terza frazione, contribuendo a far giungere il quartetto al secondo posto. Poi il giorno seguente è arrivato all'88esimo posto nella gara individuale ( su 364 partecipanti).

Assente Marino Riccardo che aveva conseguito il minimo per partecipare, ma è stato fermato da un infortunio al ginocchio che è in via di risoluzione ma che non gli ha permesso di essere al via della gara.