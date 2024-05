Ancora successi per il Ctl3 Atletica. Primo fra tutti il risultato ottenuto nelle 4x400 allievi nel meeting Bronze Lombardia.

Gli atleti del Ctl3 entrano nella top five nazionale allievi

Superlativo il quartetto Luca Bo, Matteo Buzzi, Tommaso Bregni e Davide Cremonini, decisi a tentare l'impresa insieme. Tanta grinta e coraggio portano il gruppo a vincere ottenendo un tempo di 3.28.92 che li fa entrare ufficialmente nella top five nazionale allievi. Senza dimenticare che poche ore prima Matteo Buzzi aveva anche sfiorato il minino nei 200 con 22.91, secondo allievo della riunione.

Tra gli altri risultati brillanti si segnala quello di Giulia Rota che fa il personale e ottiene la quarta posizione nei 400 ostacoli con 62.47 e nei 200 a 26.11. E ancora bene Giulia Massone Pb nei 200 allieve in 27.11, bene per Barbagallo Leonardo nei 200 con 24.04 (personale), Sgro Pio a 24.27 e Arpinati Lorenzo a 24.96 tutti al personale. Poi settimo Manuta Matteo nei 400 ostacoli in 57.40. Infine ottimo quarto posto negli 800 femminili di Passoni Sabrina in 2.19.90.

Venerdi sera invece a Concorezzo si è tenuto il trofeo Brambilla. Nella corsa su strada giovanile centrano tutti ottimi risultati a partire dal quarto posto di Colnago Lucrezia, esordienti femminili 2013. Poi il quarto posto di Beretta Martino esordienti B e ilk dodicesimo di Colnaghi Gabriele nella categoria esordienti B. Da non dimenticare il quarto porto di Beatrice Mauro nelle cadette, cosi' come il bel risultato di Chiappini Giorgio. Tra le ragazze 2011 ottava Bernardo Miriam, unidecesima Piu Noemi e 16 esima Gaia. Bene all'esordio negli esordienti 2014 Scaramuzza Fabio, piazzatosi in 14esima posizione.

Inoltre il CTL3 atletica è stato presente alla festa dello sport indetta nel centro sportivo CTL3 terzo memorial Dottor Federico Vertemati. Bellissima festa di sport e divertimento per tutti.