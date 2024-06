E' stato un weekend davvero impegnativo per gli atleti del Ctl3 che hanno preso parte a diverse competizioni.

Gli atleti del Ctl3 impegnati in diverse competizioni

Prima fra tutte il Trofeo Antonio Motta di Ronco Briantino, organizzato dal gruppo "Amici di Antonio" in collaborazione tecnica con il Ctl3. Perfetta l'organizzazione della gara che ha visto al via oltre 400 partecipanti nella corsa non competitiva di 5 chilometri e 130 nella gara FIDAL omologata competitiva di 10 chilometri, valevole anche come campionato sociale CTL3 atletica.

Per la gara federale, ottimi risultati per il gruppo CTL3 con il secondo posto di Passoni Sabrina (che corre con maglia Riccardi Milano) che con 39.10 praticamente eguaglia il crono del 2023. Combattuta la sua gara con la vincitrice Ballabio ( ATL Casone Noceto-Parma) che chiude in 38.50. Per il Ctl3 vince Elena Spinelli.

Nel settore maschile lotta serrata tra El Mouazoury e Riccardo Mugnosso, quest'ultimo arrivato terzo ai Campionati Italiani di Maratona, mentre El Mouazoury ha nel suo palmares un secondo posto ai Campionati Europei U23 sui 10000. Dietro di loro un altro duo, quello composto da Filippo Ba e il campione italiano di Maratona nel 2022 Lollo, seguiti da Marino Riccardo.

Alla fine vince Mugnosso in 31.08, seguono El Mouazoury e il portacolori del GAV Filippo Ba. Quarto Lollo e quinto in 32.50 Marino Riccardo.

Ben anche Molena Daniele, secondo nella categoria promesse in 35.16 e ottimo Fritz Lukas, 36.50 miglior juniores. Competitivi anche Capello Micheal (37.45) e Gregorio Gonilho.

I Campionati Regionali su Pista e il Meeting Nazionale di Chiari

A Busto Arsizio invece si sono tenuti i Campionati Regionali su Pista. Su questo fronte Giulia Rota si conferma brillante con un ottimo 62.73 che le permette di ottenere la quarta posizione. Al Meeting Nazionale di Chiari sono invece di scena i più giovani: in questa gara si mettono in mostra Davide Cremonini che arriva quarto nei 400, categoria allievi, e il compagno Luca Bo che totalizza un 54.70.

Bene anche Scioni Anita che con il personale di 10.59 negli 80 metri categoria cadette, accede alla finale B e arriva seconda nella finalina e decima nel totale.

Le foto