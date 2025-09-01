Atletica

Il gruppo brianzolo ha avuto modo di rinforzare lo spirito di gruppo, condividere fatiche ma anche momenti liberi e di svago

Gli atleti del Ctl3 atletica di Bernareggio si sono ritrovati negli ultimi giorni a St. Moritz per lo stage di preparazione in altura. Il giusto connubio tra preparazione atletica, vacanza, training e socializzazione, in un ambiente perfettamente adatto e stimolante.

Gli atleti del Ctl3 si ritrovano a St. Moritz per lo stage di preparazione in altura

A ST. Moritz in questo anno tutto incentrato per i Big della atletica ai Mondiali di Tokio vi erano tantissimi atleti di altissimo livello che hanno scelto questo luogo della Engadina per prepararsi all’evento.

Così anche il CTL3 atletica ha creato un gruppo di lavoro che per otto giorni ha svolto un intenso lavoro al fine di migliorare la propria condizione in vista dei futuri appuntamenti. Il gruppo brianzolo, oltre ad aver incrociato i big dell'atletica nazionale e non solo, ha avuto modo di rinforzare lo spirito di gruppo, condividere fatiche ma anche momenti liberi e di svago.

Ora al rientro con la riapertura degli allenamenti presso il centro sportivo CTL3 , con il lavoro che si svolgerà prevalentemente in pista si procede alla rifinitura per concretizzare il lavoro svolto durante lo stage.