Gli atleti del Ninjitsu Karate premiati allo stadio Maradona. Trasferta a Napoli per ricevere la Medaglia d’oro 2025 Libertas

Medaglia d’oro Libertas

Nella suggestiva cornice dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli gli allievi del Ninjitsu Karate Limbiate sono stati premiati con la Medaglia d’oro 2025 Libertas. Il riconoscimento celebra i successi raggiunti dagli atleti nei Campionati Nazionali Libertas che annoverano numerose discipline sportive. Alla cerimonia erano presenti cinquemila persone provenienti da tutta Italia.

Gli atleti premiati

Gli atleti premiati sono stati accompagnati dal Maestro Rosario Selman (7 dan). Il riconoscimento è andato Selman Simone, Borsari Leonardo, Selman Alice, Pugliese Stefano, Panfili Francesco, Misseri Samuele, Casalino Mattia, Palese Matteo, Gora Nicolò, Gora Elisabetta, Gora Darius, Coppola Alessandro, Palese Ilaria, Selman Gaia, Olgiati Stefano, Colombo Nicol, Francesco Dieni e Torricelli Daniel.