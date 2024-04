Gli atleti di In Sport Rane Rosse tornano a casa dai Campionati Criteria Nazionali Giovanili che si sono tenuti dal 5 al 10 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione con 26 podi complessivi di cui 12 ori.

Gli atleti di In Sport Rane Rosse e i 12 ori conquistati ai Campionati di Riccione

Un risultato sorprendente per gli atleti della squadra di Vimercate che hanno anche raggiunto il terzo posto nella classifica generale maschile oltre che la conferma nella categoria Cadetti maschile.

A livello individuale da sottolineare anche due nuovi record Cadetti di competizione stampati da Matteo Venini nei 200 dorso con 1’54”24 e da Simone Spediacci nei 400 misti con 4’07”71.

Grande prestazione individuale per Matteo Venini che, oltre al già citato record della competizione, si mette al collo altre 3 medaglie Juniores: oro nei 200 misti e argento nei 100 dorso e 400 misti. Prestazione ancora migliore per Caterina Santambrogio che si aggiudica nella categoria Juniores femminile l’oro nei 200 stile, 200 misti, 200 dorso e 100 stile, oltre all’argento nei 50 farfalla e 100 farfalla. Simone Spediacci aggiunge all’oro Cadetti nei 400 misti con record di competizione anche il primo posto nei 200 farfalla e un bronzo nei 200 misti. Pietro Remorini si aggiudica il gradino più alto del podio nei 100 dorso Ragazzi e tre secondi posti nei 200 dorso, 200 farfalla e 400 misti, mentre Gianluca Messina vince i 100 stile Cadetti. Bronzo per Andrea Borrelli nei 200 farfalla Juniores.

Ottime le prove nelle staffette con due ori nella 4x100 stile Cadetti (Messina, Benincà, Spediacci, Venini) e nella 4x100 misti Cadetti (N’Gakoutou, Nava, Spediacci, Messina), quattro argenti nella 4x100 stile e nella 4 x200 stile Juniores femminile (Santambrogio, Redaelli, Palmisani, Moreschi), nella 4x200 stile Juniores maschile (Borrelli, Meregalli, Bernardi, Venini) e Cadetti maschile (Benincà, Messina, Devignani, Spediacci) e un bronzo nella 4x100 misti Juniores maschile (Borelli, Meregalli, Di Lonardo, Venini).

Le medaglie ai Campionati Italiani Criteria Giovanili

TERZO POSTO MASCHILE NELLE CLASSIFICA SOCIETÀ CIVILI

PRIMO POSTO MASCHILE NELLA CLASSIFICA CADETTI SOCIETÀ CIVILI

ORO

Caterina Santambrogio (Juniores)

200 stile, 200 misti, 200 dorso e 100 stile

Matteo Venini (Juniores)

200 misti e 200 dorso

Simone Spediacci (Cadetti)

400 misti e 200 farfalla

Pietro Remorini (Cadetti)

100 dorso

Gianluca Messina (Cadetti)

400 misti

ARGENTO

Caterina Santambrogio (Juniores)

50 farfalla e 100 farfalla

Matteo Venini (Juniores)

100 dorso e 400 misti

Pietro Remorini (Cadetti)

200 dorso, 200 farfalla e 400 misti

BRONZO

Andrea Borrelli (Juniores)

200 farfalla

Simone Spediacci (Cadetti)

200 misti

STAFFETTE

Oro

Cadetti M 4x100 stile (Messina, Benincà, Spediacci, Venini)

Cadetti M 4x100 misti (N’Gakoutou, Nava, Spediacci, Messina)

Argento

Juniores F 4x100 stile (Santambrogio, Redaelli, Palmisani, Moreschi)

Juniores F 4x200 stile (Santambrogio, Redaelli, Palmisani, Moreschi)

Juniores M 4x200 stile (Borrelli, Meregalli, Bernardi, Venini)

Cadetti M 4x200 stile (Benincà, Messina, Devignani, Spediacci)

Bronzo

Junores M 4x100 misti (Borrelli, Meregalli, Di Lonardo, Venini)

RECORD DI COMPETIZIONE

Matteo Venini

200 dorso Cadetti 1’54”24 (primato personale)

Simone Spediacci

400 misti Cadetti 4’07”71 (primato personale)