Gli atleti di In Sport Rane Rosse protagonisti ai Campionati Italiani Estivi di Categoria Lifesaving

Una grande prestazione per gli atleti della squadra di Vimercate In Sport Rane Rosse che hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia a squadre nelle categorie Cadetti, Ragazzi e Juniores e un ottimo secondo posto nei Seniores ai Campionati Italiani Estivi di Categoria Lifesaving. Un grandissimo risultato per tutta la società, per gli atleti e gli allenatori che hanno partecipato alla competizione che si è tenuta a Chianciano Terme dal 24 al 28 luglio.

Sono state ben 45 le medaglie conquistate dagli atleti con il graffio sulla cuffia di cui 22 ori, 13 medaglie d’argento e 10 di bronzo. A questo si aggiungono anche due nuovi primati italiani: Martina Laurenti fissa a 35”21 il nuovo record per il 50 trasporto manichino Juniores mentre il quartetto composto da Simone Locchi, Mattia D’Ippolito, Andrea Borona e Alessandro Ghezzi stampa 1’49”09 nella staffetta 4x50 Pool Lifesaver che vale il nuovo Primato Italiano Cadetti.

Un’estate davvero ricca di orgoglio per In Sport Rane Rosse che vedrà impegnati 6 atleti ai prossimi Europei Assoluti e Youth in programma a Agosto: Lucrezia Fabretti, Simone Locchi e Francesca Pasquino per la selezione Assoluta e Matteo Belloli, Andrea Borona e Martina Laurenti per la selezione Youth.

Tutte le medaglie conquistate

Ecco l’elenco completo delle medaglie conquistate:

ORO

Valentina Casati campionessa italiana 50 trasporto manichino e 100 percorso misto Ragazze

campionessa italiana 50 trasporto manichino e 100 percorso misto Ragazze Alessio Cesana campione italiano 50 manichino con pinne Esordienti A

campione italiano 50 manichino con pinne Esordienti A Martina Laurenti campionessa italiana 200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores

campionessa italiana 200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores Simone Locchi campione italiano 200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Cadetti

campione italiano 200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Cadetti Lucrezia Fabretti campionessa italiana 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Seniores

campionessa italiana 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Seniores Matteo Belloli campione italiano 100 percorso misto Juniores

campione italiano 100 percorso misto Juniores Giuseppe Bilardo, Mattia De Bianchi, Andrea Vacchelli e Eros Ruggieri campioni italiani 4x50 ostacoli e 4x50 mista Ragazzi

campioni italiani 4x50 ostacoli e 4x50 mista Ragazzi Andrea Vacchelli, Eros Ruggieri, Mattia De Bianchi e Alessio Fumagalli campioni italiani 4x25 trasporto manichino

campioni italiani 4x25 trasporto manichino Mattia D’Ippolito, Matteo Belloli, Andrea Borona e Simone Locchi campioni italiani 4x50 nuoto con ostacoli Cadetti

campioni italiani 4x50 nuoto con ostacoli Cadetti Matteo Belloli, Emanuele Achilli, Francesco Ferraro e Ricardo Neica campioni italiani 4x50 mista Juniores

campioni italiani 4x50 mista Juniores Emanuele Achilli, Matteo Belloli, Francesco Ferraro e Andrea Borona campioni italiani 4x25 trasporto manichino Juniores

campioni italiani 4x25 trasporto manichino Juniores Alessandro Ghezzi, Mattia D’Ippolito, Simone Locchi e Ricardo Neica medaglia d’oro 4x25 trasporto manichino Cadetti

medaglia d’oro 4x25 trasporto manichino Cadetti Francesco Ferraro, Emanuele Achilli, Matteo Belloli e Ricardo Neica medaglia d’oro 4x50 pool lifesaver Juniores

medaglia d’oro 4x50 pool lifesaver Juniores Simone Locchi, Mattia D’Ippolito, Andrea Borona e Alessandro Ghezzi campioni italiani 4x50 pool lifesaver Cadetti

ARGENTO

Alessio Cesana medaglia d’argento 100 manichino pinne e torpedo Esordienti A

medaglia d’argento 100 manichino pinne e torpedo Esordienti A Emanuele Achilli medaglia d’argento 200 superlifesaver Juniores

medaglia d’argento 200 superlifesaver Juniores Lucrezia Fabretti medaglia d’argento 200 superlifesaver Seniores

medaglia d’argento 200 superlifesaver Seniores Mattia D’Ippolito medaglia d’argento 100 manichino con pinne Cadetti

medaglia d’argento 100 manichino con pinne Cadetti Francesco Ferraro medaglia d’argento 100 percorso misto Juniores

medaglia d’argento 100 percorso misto Juniores Matteo Belloli medaglia d’argento 50 trasporto manichino Juniores

medaglia d’argento 50 trasporto manichino Juniores Eros Ruggieri, Giuseppe Bilardo, Andrea Vacchelli e Mattia De Bianchi medaglia d’argento 4x50 pool lifesaver Ragazzi

medaglia d’argento 4x50 pool lifesaver Ragazzi Serena Bonfanti, Valentina Compiani, Emma Ruggieri e Sofia Palladini medaglia d’argento 4x50 mista Ragazze

medaglia d’argento 4x50 mista Ragazze Carlotta Formillo, Arianna Reverberi, Giorgia Catenacci e Sofia Finesso medaglia d’argento 4x25 trasporto manichino Esordienti A

medaglia d’argento 4x25 trasporto manichino Esordienti A Simone Locchi, Mattia D’Ippolito, Andrea Borona e Alessandro Ghezzi medaglia d’argento 4x50 mista Cadetti

medaglia d’argento 4x50 mista Cadetti Cristina Beretta, Francesca Tubili, Martina Laurenti e Sofia Pojum medaglia d’argento 4x50 mista Cadette

medaglia d’argento 4x50 mista Cadette Lucrezia Fabretti, Noemi Sabeddu, Martina Sanfilippo e Carola Cartoncini medaglia d’argento 4x50 mista Seniores

medaglia d’argento 4x50 mista Seniores Vanessa Perciante, Giulia Piccione, Federica Borzetta e Ilaria Tamburri medaglia d’argento 4x25 trasporto manichino

medaglia d’argento 4x25 trasporto manichino

BRONZO

Carlotta Formillo medaglia di bronzo 100 nuoto con ostacoli Esordienti A

medaglia di bronzo 100 nuoto con ostacoli Esordienti A Alessio Cesana medaglia di bronzo 100 nuoto con ostacoli Esordienti A Laurenti Martina medaglia di bronzo 100 manichino con pinne Juniores

medaglia di bronzo 100 nuoto con ostacoli Esordienti A Laurenti Martina medaglia di bronzo 100 manichino con pinne Juniores Alessandro Ghezzi medaglia di bronzo 100 manichino con pinne Cadetti

medaglia di bronzo 100 manichino con pinne Cadetti Andrea Borona medaglia di bronzo 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores

medaglia di bronzo 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores Carlotta Formillo, Maria Vittoria Severini, Sofia Finesso e Linda Cassago medaglia di bronzo 4x50 mista Esordienti A

medaglia di bronzo 4x50 mista Esordienti A Serena Bonfanti, Valentina Casati, Sara Colzani e Sofia Palladini medaglia di bronzo 4x25 manichino Ragazze

medaglia di bronzo 4x25 manichino Ragazze Martina Sanfilippo, Carola Cartoncini, Lucrezia Fabretti e Noemi Sabeddu medaglia di bronzo 4x25 trasporto manichino Seniores

medaglia di bronzo 4x25 trasporto manichino Seniores Martina Sanfilippo, Noemi Sabeddu, Lucrezia Fabretti e Carola Cartoncini medaglia di bronzo 4x50 pool lifesaver Seniores

(nella foto di copertina gli atleti In Sport Rane Rosse posano con le coppe vinte)