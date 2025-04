Gli studenti delle superiori ai Campionati Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera

Una bella giormata di sport e divertimento per gli studenti di diversi istituti superiori seregnesi che ieri hanno preso parte ai Campionati Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera.

Gli studenti delle scuole in pista per i Campionati Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera

Appuntamento di prima mattina allo Stadio Ferruccio di Seregno per prendere parte a diverse specialità: salto in lungo, lancio del peso, vortex, e poi la corsa (60, 80 e 1000 metri) tutte divise per fascia d'età.

Alla manifestazione – organizzata dall’Ufficio Sport del Comune di Seregno in collaborazione con ASD 5 Cerchi - hanno partecipato ben 540 ragazzi delle scuole secondarie Manzoni, Mercalli, Don Milani e Sant’Ambrogio.

Di seguito la classifica stilata alla fine delle competizioni:

(foto di Maurizio Esni)