Globalfitart Limbiate, due atlete sul tetto d'Italia. Ai campionati nazionali di Ju Jitsu Fijlkam conquistano una medaglia d'oro e una d'argento

Una campionessa e una vice campionessa d'Italia

Due giornate di gare piena di tante soddisfazioni per l'Asd Globalfitart Limbiate, nei Campionati Italiani di Ju Jitsu Fijlkam. Le competizioni si sono disputate ad Ostia (Roma) nel fine settimana appena trascorso. Due le atlete della società limbiatese che hanno conquistato il podio nella loro categoria: Azzurra Bozzolan è diventata vice campionessa italiana, mentre Andreea Tirvelea, conquistando la medaglia d'oro, si è laureata campionessa d'Italia.

Gli altri atleti in gara

Alla sua prima esperienza Brucoli Tommaso che per poco non è salito sul podio. Grandi soddisfazioni anche per Ballerini Letizia, Danesi Nikolas e Tirvelea Daniela che per un soffio non si sono qualificati per le semifinali.

Soddisfazione per i risultati e l'impegno

Orgoglioso dei suoi allievi il presidente e tecnico dell'Asd Globalfitart Francesco D'Alfonzo: