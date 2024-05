Globalfitart Limbiate, medaglia di bronzo ai Campionati italiani di Ju Jitsu. Anche tre podi mancati di un soffio per gli allievi del maestro Francesco D'Alfonzo

Una medaglia di bronzo e tre podi sfiorati per la Globalfitart di Limbiate ai Campionati italiani di Ju Jitsu. Sabato 11 maggio al Palapellicone di Ostia, gli allievi del maestro Francesco D'Alfonzo hanno affrontato l'ultima gara del semestre riuscendo a conquistare un terzo posto nel Duo System (gara di difesa personale) vinto dalla coppia composta da Calina Aurora e Naplone Elia, alla loro seconda esperienza sulla materassina in questa specialità.

Le altre coppie in gara, Tirvelea Andreea - Danesi Nikola, Di Fede Mattia - Ballerini Federico, Ballerini Letizia - Bozzolan Azzurra hanno disputato delle competizioni in dei gironi con campioni nazionali e mondiali, ma per pochissimi punti hanno mancato il podio.

Il tecnico D’Alfonzo si dichiara soddisfatto dei risultati raggiunti dai singoli atleti che hanno superato delle gaps personali ed eguagliato in alcune occasioni ex campioni nazionali:

"Adesso ci si prepara per l'imminente esibizione del 26 maggio a Solaro in via della Polveriera 2, per gli esami di passaggio delle cinture colorate (Kyu) e per gli esami Dan che si svolgeranno il 23 giugno nella sede di allenamento presso la palestra di via Fratelli Cervi. Stiamo già programmando la preparazione per le gare che si svolgeranno nella prossima stagione sportiva di Fighting System e Duo System e vorremo provare una nuova esperienza agonistica".