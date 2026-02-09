Globalfitart protagonista a Genova, bronzo internazionale per Galbiati e Ballerini. Le due allieve del Coach Francesco D’Alfonzo hanno brillato nel Duo System

Podio al prestigioso Genoa Open

​Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il weekend dell’Asd Globalfitart Limbiate al prestigioso Genoa Open, l’evento internazionale di Ju-Jitsu che ha visto calcare i tatami genovesi da atleti di caratura mondiale. In un contesto tecnico elevatissimo, i portacolori della società hanno dato prova di grande carattere e preparazione.

Uno splendido bronzo

​Il risultato più brillante porta la firma di Ilaria Galbiati e Letizia Ballerini. Le due atlete hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo nel Duo System (categoria Adult Women).

​Nonostante la presenza in gara di campionesse del mondo già affermate, Ilaria e Letizia non si sono lasciate intimorire, eseguendo le tecniche con precisione e grinta, riuscendo così a strappare un terzo posto che conferma la crescita costante della coppia a livello internazionale.

Serrate anche le altre competizioni

​La competizione è stata serrata anche nelle altre categorie: nel ​Duo System Maschile sorteggio sfortunato per la coppia composta da Federico Ballerini e Nikolas Danesi. Inseriti nel girone più ostico del torneo, i due atleti hanno gareggiato con uno spirito sportivo esemplare, esprimendo il loro miglior repertorio tecnico contro avversari di altissimo livello. Sebbene non sia arrivata la medaglia, la loro prestazione è stata un esempio di dedizione e coraggio.

Letizia impegnata anche nel Fighting System

Nel ​Fighting System Letizia Ballerini, già in gara nel combattimento individuale, si è impegnata al massimo: si è trovata di fronte ad atlete con un’esperienza pluriennale ma ha lottato con tutte le sue forze mettendo in campo ogni briciolo della sua esperienza.

Soddisfatto il Coach

​”Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti in un contesto così difficile – ha dichiarato il Coach Francesco D’Alfonzo – Affrontare atleti di questo calibro è fondamentale per la nostra crescita. Ora non ci fermiamo: lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, il Trofeo Gino Bianchi, sempre qui a Genova”

​La Globalfitart esce dal Genoa Open consapevole della propria forza e pronta a tornare in palestra per affinare i dettagli in vista delle prossime sfide.