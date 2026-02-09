Globalfitart protagonista a Genova, bronzo internazionale per Galbiati e Ballerini. Le due allieve del Coach Francesco D’Alfonzo hanno brillato nel Duo System
Podio al prestigioso Genoa Open
Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il weekend dell’Asd Globalfitart Limbiate al prestigioso Genoa Open, l’evento internazionale di Ju-Jitsu che ha visto calcare i tatami genovesi da atleti di caratura mondiale. In un contesto tecnico elevatissimo, i portacolori della società hanno dato prova di grande carattere e preparazione.
Uno splendido bronzo
Il risultato più brillante porta la firma di Ilaria Galbiati e Letizia Ballerini. Le due atlete hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo nel Duo System (categoria Adult Women).
Nonostante la presenza in gara di campionesse del mondo già affermate, Ilaria e Letizia non si sono lasciate intimorire, eseguendo le tecniche con precisione e grinta, riuscendo così a strappare un terzo posto che conferma la crescita costante della coppia a livello internazionale.
Serrate anche le altre competizioni
La competizione è stata serrata anche nelle altre categorie: nel Duo System Maschile sorteggio sfortunato per la coppia composta da Federico Ballerini e Nikolas Danesi. Inseriti nel girone più ostico del torneo, i due atleti hanno gareggiato con uno spirito sportivo esemplare, esprimendo il loro miglior repertorio tecnico contro avversari di altissimo livello. Sebbene non sia arrivata la medaglia, la loro prestazione è stata un esempio di dedizione e coraggio.
Letizia impegnata anche nel Fighting System
Nel Fighting System Letizia Ballerini, già in gara nel combattimento individuale, si è impegnata al massimo: si è trovata di fronte ad atlete con un’esperienza pluriennale ma ha lottato con tutte le sue forze mettendo in campo ogni briciolo della sua esperienza.
Soddisfatto il Coach
”Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti in un contesto così difficile – ha dichiarato il Coach Francesco D’Alfonzo – Affrontare atleti di questo calibro è fondamentale per la nostra crescita. Ora non ci fermiamo: lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, il Trofeo Gino Bianchi, sempre qui a Genova”
La Globalfitart esce dal Genoa Open consapevole della propria forza e pronta a tornare in palestra per affinare i dettagli in vista delle prossime sfide.