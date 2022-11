Goleada del Real Meda contro il Su Planu

Una goleada con ben otto marcature e il sorriso che ritorna in casa Real Meda

La goleada del Real Meda

Nell'ottava giornata di campionato di Serie C femminile è andata in scena la gara tra Su Planu e Real Meda. Una gara che si era messa male inizialmente per le brianzole a causa del gol del Su Planu, a seguito di un’incertezza della difesa lombarda.

Ma bastano due minuti al Real Meda per riportare la gara in parità: Ragone passa a De Zen, che mette al centro per Toth, lasciata sola, che insacca il pallone. Passano altri tre minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto da Roma, Roventi spinge la palla in rete e porta le Black Panthers in vantaggio. Il Su Planu prova subito a reagire con un tiro dalla distanza, ma il pallone finisce tra le mani di Barzaghi. Il Real Meda sull’onda del momento positivo tenta di incrementare il vantaggio. Ci prova Roventi, con una punizione dalla distanza, ma il portiere recupera la sfera. Ma al 22’ Ferrario serve Roma, che manda in velocità Toth; arrivata in area passa a Coda che mette a segno la rete

del 1-3. Dopo quattro minuti, Roventi passa a De Zen che manda, con un filtrante Toth. La numero 20 non sbaglia a tu per tu con il portiere e mette a segno il poker. La manita non tarda ad arrivare: al 30’, dopo un buon recupero palla nei pressi dell’area avversaria, Toth mette a segno la sua tripletta personale. Il Real Meda non accenna a fermarsi e al 42’ dopo una ripartenza, Roma serve Coda che insacca in rete. Dopo tre minuti, De Zen cambia gioco e passa a Ferrario, che crossa in area: Coda colpisce al volo e segna il suo terzo gol della gara.

Il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-7.

La ripresa

Triplice cambio per il Su Planu al rientro in campo. Al 49’ dopo un passaggio sbagliato tra le fila del Meda, il Su Planu recupera palla e va in gol, ancora con Manca. I ritmi della partita si abbassano e il Real Meda continua a gestire la partita con un buon giro palla.

All’81 Bacullo, servita da Roma, crossa direttamente in porta e mette a segno il suo primo gol stagionale. Si chiude sul punteggio di 2-8 la gara tra Su Planu e Real Meda.

I commenti

“Sono abbastanza soddisfatto della partita - ha dichiarato mister Turano - Ho visto cose buone, ma purtroppo anche cose non buone. Che sono poi gli stessi difetti che ho riscontrato la settimana scorsa. Il risultato positivo ci farà lavorare bene questa settimana e salire di qualche posizione in classifica. Questo ci dà modo di sfruttare quello che ho visto di buono e migliorare i difetti.”

Il tabellino

Su Planu: Scanu, Marci, Agostini, Deiana, Serra, Manca, Casti, Piras (60’ Corrias), Torresan, Panzali (46’ Carboni), Sotgia

Real Meda: Barzaghi, Roma ©, Rovelli, Longo, Roventi, Molteni, Ragone (65’ Mariani), Coda (72’ Contini), Ferrario (61’ Podda), De Zen (69’ Carabetta), Toth (66’ Bacullo)

Reti: 7’ Manca (S), 9’ Toth (R), 12’ Roventi (R), 22’ Coda (R), 26’ Toth (R), 30’ Toth (R), 43’ Coda (R), 45’ Coda (R), 49’ Manca (S), 81’ Bacullo (R)