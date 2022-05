Ciclismo

Presenti le categorie esordienti, atlete e allieve. Ecco tutti i risultati.

Trasferta in Veneto per la Società Ciclistica Cesano Maderno che ha preso parte alla Giornata Rosa Gran Premio Primavera a Maser (TV).

Gran Premio Primavera, protagoniste anche le ragazze della S.C. Cesano Maderno

Per le donne esordienti primo anno 6 tornate del circuito cittadino vallonato di 4 km, al via 56 atlete tra cui la portacolori cesanese Nicole Veggiato. Gara che entra nel vivo nel finale con il gruppo che si assottiglia giro dopo giro, ma che si presenta compatto sul rettilineo del traguardo e Nicole che conclude la gara nel gruppo di testa.

Per le donne esordienti secondo anno sono 8 le tornate del medesimo circuito previste. Al via le cesanesi Giulia Costa Staricco, Giulia Beretta e Christine Valseschini, tutte reduci da piazzamenti nelle gare finora disputate.

Le tre atlete guidate dal direttore sportivo Guido Roncolato, hanno gestito con attenzione la prima parte di gara militando alla testa del gruppo; il plotone ha viaggiato anche in questo caso compatto verso l’ultimo chilometro della competizione.

E' Giulia Costa Staricco a trovare lo spunto per conquistare un nuovo piazzamento sfiorando il podio di giornata e classificandosi 4ª sulla linea del traguardo e prima tra le atlete lombarde; buona anche la prestazione di Giulia Beretta e Christine Valseschini che concludono la gara tra le migliori 20.

Categoria allieve

Le donne allieve vedono al via Giorgia Giangrande, Sofia Farina, Letizia Pirola, Anna Colombo e Carlotta Colombo che devono affrontare 12 giri del circuito.

Prima parte di gara con il gruppo che ha viaggiato compatto e per lo più regolare. La competizione si è poi accesa nelle ultime 5 tornate con alcuni allunghi sul falsopiano che porta all’arrivo. Buona la prestazione delle ragazze cesanesi che però non trovano lo spunto per conquistare il piazzamento nella top ten di giornata nella volata finale a ranghi compatti.

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze della formazione brianzola al via mercoledì 4 maggio alla prima competizione in pista al Velodromo di Dalmine; mentre domenica 8 maggio saranno in gara a Bianconese (PR).