Grande attesa per i Giovanissimi del Velo Club Sovico che stanno per partire per il Meeting Nazionale

Per il Velo Club Sovico sono giorni intensi, importanti e di vigilia. Inizierà infatti giovedì 20 giugno a Tarvisio la trentaseiesima edizione del Meeting Nazionale

di Società per Giovanissimi Memorial Adriano Morelli.

Velo Club Sovico al l Meeting Nazionale

Quattro giorni di ciclismo e divertimento a cui per la compagine giallo-blu parteciperanno gli atleti Scaccalossi, Redaelli, Mariani, Mazzeo, Razzoli, Rivolta e Sorrentino. Il massimo evento a livello nazionale per la categoria si concluderà domenica. Sempre il 23 giugno il resto della formazione dei Giovanissimi gialloblu gareggerà a Somma Lombardo nel trofeo Lions.

Le gare del weekend

I ciclisti diretti da Laura Vergani e Andrea Costa Starrico arrivano ai nuovi appuntamenti con le gare dopo i buoni risultati conquistati lo scorso weekend. Nel campionato regionale dei Primi Sprint disputato al Velodromo Baffi di Crema, Ellis Asquino si è classificata seconda in “G3”, tra i maschi della stessa fascia d’età Niccolò Redaelli si è classificato ottavo, stesso piazzamento per Matteo Veggiato in “G2”.

Nelle prove su strada del Trofeo Saulle Ghisotti di Agrate si sono messi in luce: Ellis Asquino, vincitrice nella sua categoria, Matteo Veggiato, 5° in “G2” e Guglielmo Rivolta 3° in “G4”. La prestazione di squadra e i piazzamenti di tutti gli atleti hanno permesso al Velo Club Sovico di chiudere la challenge provinciale Corona Ferrea al secondo posto.

Sarà una domenica impegnativa anche per gli Allievi: i ragazzi del Velo Club Sovico Young Bikers affronteranno i 70 chilometri del G.P. Sportivi di Isola d’Asti, valevole come prova unica per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale del Piemonte: partenza alle 9.15 e arrivo due ore dopo.

(i Giovanissimi del Velo Club Sovico in una foto d'archivio)