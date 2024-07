E' tutto pronto al Centro Sportivo Comunale di via Santa Caterina da Siena a Sovico per il tradizionale appuntamento con il "Trofeo Giancarlo Ferrari a.m.". Un evento al quale non può mancare la squadra di casa del Velo Club Sovico.

Grande attesa per la gara in casa del Velo Club Sovico

L'appuntamento per i Giovanissimi è domani, giovedì 18 luglio. Il ritrovo per il torneo di Primi Sprint giunto quest’anno alla sesta edizione, è alle ore 17 mentre le gare avranno inizio alle 18.45 sulla pista del Centro Sportivo Comunale.

Il Velo Club Sovico parte carico dopo i buoni risultati ottenuti nel fine settimana. Domenica, sulle strade della provincia di Varese, gli Allievi sono stati protagonisti di una buona prova nella prima edizione del “Trofeo Comune di Besano” che ha visto Luca De Mercanti terminare i 75 chilometri di gara in quarta posizione.

I Giovanissimi, invece, hanno gareggiato a Cernusco Sul Naviglio nel Campionato Regionale per Società ottenendo il quarto posto nella categoria “G1” con Filippo Scaccalossi, la sesta piazza con Matteo Vaggiato in “G2”, il piazzamento in quarta posizione con Nicolò Redaelli nella “G3” maschile e il settimo posto grazie a Lara Mello nella stessa categoria in G3; per chiudere Guglielmo Rivolta ha terminato la prova dei “G4” in sesta posizione.

Conclusi gli impegni agonistici domenicali, i ragazzi della categoria Allievi, si sono trasferiti con i tecnici Ferrone e Buttini a Risoul, in Francia, dove rimarranno ancora qualche giorno prima di concludere il training camp in altura.