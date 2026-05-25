Grande bottino della Polisportiva Besanese ai Regionali

Fine settimana da ricordare per le frecce biancorosse dell’Asd Polisportiva Besanese ai Campionati regionali targa (all’aperto) tenutisi a Cologno Monzese sabato e domenica

Le gare

Sabato si sono affrontate le categorie giovanili dei ragazzi sulla distanza di 40 metri e degli allievi a 60 m di distanza.

Lisa Mariani, allieva femminile, conquista un ottimo terzo posto con 560 punti, seguita da Maria Adele Arestilli sesta con 551 punti, mantre Matilde Arestilli arriva decima. Le tre allieve comunque si piazzano al primo posto come squadra.

Alessandro Arosio arriva ottavo nella categoria allievi maschi con 569 punti.

Poi Lisa Mariani, Maria Adele Arestilli e Alessandro Arosio hanno disputato la seconda fase di gara con gli scontri diretti di categoria e Lisa giungerà quarta un gradino sotto al podio ma con un’ottima prestazione.

Domenica invece si sono disputate le competizioni a 70 m di distanza delle categorie junior da 18 a 20 anni, i senior 21 – 49 e master 50 e over.

Fra le junior femminili trionfa Camilla Agrati che giunge prima di categoria con il proprio record personale di 612 punti, mentre Greta Ormese si piazza al quinto posto.

Fra le master ottima prova di Mariacarla Corti che si posiziona 3 con 553 punti, mentre Muzzupappa Letizia si posiziona ottava con 496 punti e Monica Redaelli è decima con 445.

Le tre master si posizionano anche seconde di squadra dietro le arciere Bresciane.

Nella categoria senior maschi Alessandro Murgia si posiziona 33esimo con una prova dignitosa in una categoria decisamente competitiva.

Infine nella seconda parte di gara si sono svolti gli scontri diretti assoluti fra i migliori arcieri della regione e vi hanno partecipato Camilla Agrati e Mariacarla Corti. Dopo un lungo pomeriggio di scontri diretti Camilla Agrati è arrivata seconda ottenendo la medaglia di argento, battuta solo in finale dalla veterana Arianna Mansalvi degli arcieri di Tiro con l’Arco Erba, che disputa una finale a livelli da nazionale.