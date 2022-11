Si è svolta domenica 6 novembre 2022 presso il centro sportivo “U. Trabattoni” la prima edizione del Trofeo Algabranchia Obbligatori di Nuoto Artistico.

Grande partecipazione al 1° Trofeo Algabranchia di Nuoto Artistico

L'evento sportivo ha visto al via ben 243 iscritti tra maschi e femmine suddivisi nelle categorie di appartenenza per livello di età, dai più piccoli Esordienti C fino al Master. Alla manifestazione hanno partecipato tutte le squadre del Gruppo In Sport (Arcore, Biella, Cassano, Cesano, Concorezzo, Segrate e Trezzano) e gli Esordienti C del Sincro Seregno.

Una manifestazione all'insegna dello sport e della condivisione che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e affiatatato. Bravissimi gli atleti ai quali è stato rilasciato come riconoscimento di partecipazione l’attestato di superamento della prova; così come un plauso è andato anche agli istruttori e allo staff di In Sport Seregno che insieme ai ragazzi e alle famiglie hanno permesso un ottimo svolgimento dell'evento.

