Grande partecipazione alla Festa dello Sport di Nova Milanese. L'evento è stato organizzato nell'ambito dei festeggiamenti della Festa da Noa e dal Furmentun.

Festa dello Sport di Nova Milanese

Tutte le associazioni sportive novesi sono scese in piazza per festeggiare la tradizionale Festa dello Sport organizzata dal Comune. I vari gruppi di atleti, con i relativi stendardi, hanno sfilato da Villa Brivio fino alla piazza Marconi. Poi, si sono spostati in piazza Gioia, dove ogni associazione ha fatto una dimostrazione del proprio sport.

"Lo sport è importante, non sottovalutatelo"

"Lo sport è importante, non sottovalutatelo", ha detto il sindaco Fabrizio Pagani alle centinaia di giovani presenti. "In città 1500 ragazzi sono iscritti ad associazioni sportive - ha continuato - Oltre ad andare bene a scuola, è importante concentrarsi anche su questo. E' un modo per fare amicizia e socializzare".

La Festa da Noa e dal Furmentun

E' stato un ricco fine settimana per i novesi: nell'ambito della Festa da Noa e dal Furmentun, in città sono stati organizzati concerti, laboratori e rievocazioni storiche. Tutto è cominciato giovedì, con l'arrivo da Monte Sant'Angelo (Foggia) della statua di San Michele Arcangelo. In Auditorium, poi, l'Amministrazione ha premiato gli studenti meritevoli con delle borse di studio. Subito dopo, si è esibito il coro Rejoice Gospel Choir. Venerdì 17, invece, serata di musica con il Dj set a cura di Alex Mendicino e concerto della Mco band.

Oggi, malgrado il tempo incerto è tutto confermato: si parte con le arti circensi per le vie del centro e con la sfilata di rievocazione storica in abiti contadini. Fino alle 17 è possibile effettuare visite guidate in Villa Brivio nell'ambito del progetto Ville Aperte. Per i più piccoli, nella Casa delle Arti e dei Mestieri di via Roma, sono stati organizzati laboratori artistici e dimostrazioni delle tecniche della Arti e del Fuoco.