Il weekend dell'8 e 9 marzo 2025 ha visto protagoniste le ginnaste della Robur et Virtus nella 2ª Prova CSEN Eccellenza 2/3 a Mortara. Due giornate di intense emozioni e grandi risultati per le atlete impegnate in gara.

Grande spettacolo della Robur et Virtus alla 2ª Prova CSEN Eccellenza

Sabato: le esordienti e le Junior in evidenza

La giornata di sabato ha visto scendere in pedana le piccole esordienti di eccellenza 2. Melissa Lupoli e Martina Argento hanno ben figurato, completando i loro esercizi con determinazione. Martina Argento ha confermato il suo ottimo stato di forma, conquistando un brillante 2° posto nella classifica generale con un punteggio di 51,05. Anche Melissa Lupoli si è distinta con un 1° posto alle parallele, un 2° al volteggio e un ottimo 4° posto nella classifica generale, dimostrando un notevole potenziale per le prossime competizioni.

Le allieve A non hanno perso la concentrazione e hanno ottenuto buoni piazzamenti. Ludovica Bianco ha chiuso al 12° posto nella classifica generale, con un 4° posto a corpo libero. Rebecca Lovato si è classificata 17°, conquistando un 10° posto alle parallele, mentre Giada Sanvito ha ottenuto il 19° posto generale e un ottimo 4° alla trave.

Nella categoria Junior, Caterina Fontana ha chiuso in 47° posizione, Alice Volpi in 34°, mentre Greta Galbiati ha brillato con un 8° posto generale e un fantastico 2° posto alla trave.

Domenica di alto livello nelle categorie L3 Minimaster, Master e Senior

La giornata di domenica è iniziata con la categoria Master 1, dove Valentina Monti ha dimostrato grande classe piazzandosi 2° alla trave con un esercizio di alto livello e 8° nella classifica generale. Chiara Pellicano, nella categoria Master 2, ha conquistato un meritato 3° posto generale con il punteggio di 41,00 a soli 45 centesimi di distacco dal podio più alto.

Le giovanissime Camilla Cereda, Lisa Maini e Michelle Tosello hanno affrontato la difficile categoria Minimaster A. Camilla Cereda ha chiuso con un’ottima prestazione, guadagnandosi il 3° posto generale con 54,25 e sfiorando la vittoria per soli 40 centesimi. Lisa Maini ha concluso al 6° posto con un eccellente 2° posto a corpo libero, mentre Michelle Tosello ha terminato all'8° posto generale, con un 3° posto alla trave e un brillante 1° posto al volteggio.

Nella categoria Senior 1, Chiara Galli ha ottenuto il 4° posto generale, primeggiando a corpo libero e piazzandosi 2° alle parallele. Vittoria Paleari ha chiuso in 8° posizione, conquistando il 3° posto alle parallele, mentre Arianna Repossi si è classificata 9°, con un ottimo 3° posto al volteggio. Chiara Bragalini ha ottenuto il 12° posto generale, ma si è distinta con un ottimo 2° posto al volteggio. Alessia Montrasio ha completato la competizione con un 14° posto nella classifica generale.

Le foto

È stato un weekend intenso e ricco di soddisfazioni per tutte le ginnaste, che hanno dimostrato impegno, determinazione e passione. Ora lo sguardo è rivolto alle prossime gare LD e Gold di federazione e a seguire, l'ultima prova CSEN, decisiva per la classifica generale e le qualificazioni alle finali nazionali di Cesenatico.