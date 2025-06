È stata una grande giornata di sport e di festa per atleti e famiglie quella di domenica 8 Giugno presso la Piscina del Centro Sportivo Comunale di Biella dove si sono svolte le gare della finalissima della competizione non agonistica “NuoTiAmo”, il circuito delle Scuole Nuoto organizzato in collaborazione dalle Società Sportive Dilettantistiche IN SPORT, SPORT ACTIVE e SPORT PLUS – con il Patrocinio dell’Ente di Promozione Sportiva CNS Libertas (info https://www.insportsrl.it/ nuotiamo/nuotiamo-2025/).

Grande successo per la finalissima del Circuito NuoTiAmo

“NuoTiAmo” rientra nel pacchetto di attività, tra cui anche il Progetto “Movement”, che il Gruppo IN SPORT ogni anno promuove per sensibilizzare le persone riguardo l’importanza dello sport come strumento di socializzazione, prevenzione e come elemento essenziale per una vita sana.

Oltre 2.000 atlete ed atleti di tutte le età (dai 5 a 99 anni), provenienti da 3 Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto) e suddivisi in 12 categorie, hanno nuotato con passione e determinazione nei 7 eventi di semifinale (per oltre 700 gare totali) svoltesi in altrettanti Centro Sportivi del Gruppo IN SPORT (Arcore, Biella, Crescentino, Melzo, Seregno, Trezzano e Varallo) nei mesi di Marzo e Aprile.

Di fronte ad un pubblico che ha assiepato le tribune del centro natatorio di Biella, i quasi 500 finalisti (di 18 squadre) hanno dato vita a batterie gareggiate con grande impegno e che hanno espresso tempi di tutto rispetto.

Il podio

Il primo posto della classifica a squadre è andato alla determinatissima compagine di “Sport Active Giussano” che ha spuntato la vittoria su “In Sport Biella”, con al terzo posto un terzetto formato da “In Sport Arcore”, “Sport Active Cormano” e “In Sport Varallo”

Tra questi atleti ci potrebbero essere futuri nuotatori da aggregare al team “In Sport Rane Rosse” di Vimercate, fiore all’occhiello del settore agonistico del Gruppo IN SPORT, che vanta un ricco palmares nazionale ed internazionale e che con oltre 1.300 atleti e 90 tecnici tra nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, pallanuoto, triathlon e running costituisce un’importante “benchmark” del settore sul territorio nazionale.

Da sottolineare il grande ed impagabile lavoro di tecnici ed istruttori che hanno seguito per tutta la stagione sportiva gli atleti accompagnandoli nel percorso di crescita.

Claudio Magni, Presidente In Sport:

“NuoTiAmo non è soltanto una manifestazione sportiva, ma un’occasione speciale di condivisione e festa per bambini, ragazzi e adulti. Un momento in cui, liberi dalla pressione della competizione esasperata, tutti possono mettersi in gioco, misurare i propri progressi in acqua e vivere con entusiasmo la sfida della corsia. È anche un evento molto sentito dai nostri istruttori della Scuola Nuoto federale, che vedono in questa giornata il coronamento del loro impegno quotidiano. A loro, che con passione e professionalità accompagnano ogni allievo nel suo percorso, va il mio più sentito ringraziamento.”.

L’appuntamento all’edizione 2026 del circuito “NuoTiAmo” è già fissato, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente e di coinvolgere un numero sempre crescente di atleti e squadre.