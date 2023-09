Sono stati circa 400 i partecipanti nella giornata di ieri, domenica 17 settembre, alla Porta Passirano Run, l'evento sportivo organizzato da Ctl3 Atletica, Proloco, Comune di Carnate e Riva Costruzioni con la collaborazione della Protezione Civile e la partecipazione di tanti sponsor.

Grande successo per la Porta Passirano Run

Porta Passirano Run prevedeva un percorso di 6 o 10 chilometri lungo il Parco P.A.N.E. attraversando i comuni di Carnate, Vimercate, Bernareggio e Usmate Velate.

Un percorso bellissimo in cui, chi ha voluto allungare, ha potuto attraversare il ponticello sul Molgora a Vimercate e arrivare fino a Cascina Corrada per ricongiungersi poi con chi faceva il percorso più breve, presso la porta del santuario di Passirano con arrivo in via XVII Marzo, nel Parco Aureo, inaugurato nel 2022.

Presente ovviamente anche il Ctl2 Atletica con i suoi atleti: Filippo Ba, Riccardo Marino, Sabrina Passoni, Giulia Rota che non sono voluti mancare consapevoli del valore che questa manifestazione ha per il territorio. E soprattutto, per una volta, senza il pensiero della competizione ma solo per il piacere di correre e aiutare a sostenere "Ogni giorno per Emma" e ASBBI. Il ricavato della manifestazione infatti andrà alle due associazioni.

Presente alla manifestazione anche il sindaco Rosella Maggiolini e l'assessore allo sport Mario Riva.