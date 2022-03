Grande vittoria: Francesca e Malia sul gradino più alto del podio

Successo

Hanno trionfato ai Campionati italiani paralimpici di atletica leggera, L'atleta desiana da tempo dedica il suo tempo insegnando ai ragazzi non vedenti a correre.

Francesca De Vito e Malia Turqui trionfano ai Campionati italiani paralimpici di atletica leggera. Francesca, residente a Desio, è tesserata dalla società "La Fenice" di Nova Milanese.

Le due atlete si sono classificate prime nei 60 metri indoor, ottenendo così una grande vittoria nel mondo dello sport paralimpico. "Ci siamo allenate tanto per questa gara – ci ha detto Francesca – Arrivare sul gradino più alto del podio è stata un’emozione inaspettata ma immensa". Francesca è un’atleta di 20 anni, tesserata dalla società "La Fenice" di Nova Milanese, dove è allenata da Nino Romano. Da tempo collabora come volontaria con diverse associazioni sportive, prima con la Free Moving di Monza e ora con il Gds di Milano, insegnando ai ragazzi non vedenti, come Malia, a correre.

Oltre allo sport, anche l'università

Da un anno a questa parte ha deciso di dedicare tutte le sue energie solo a Malia, atleta non vedente di ventinove anni, con cui condivide la passione per l’atletica e molto del suo tempo libero. La giovane atleta si allena tre volte a settimana a Nova Milanese e altre tre volte a Milano, con Malia e l'allenatrice, Vanessa Palombini. Poi, per lei, ci sono anche gli impegni universitari. E' iscritta al primo anno alla facoltà di Psicologia clinica presso la Sigmund Freud University, a Milano. "Il mondo paralimpico mi sta dando molte soddisfazioni sia a livello professionale che umano – ha spiegato la desiana – Malia è un’atleta con un grandissimo potenziale e sono felice di aver condiviso questo traguardo con lei".