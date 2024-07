Molto più di un semplice torneo di calcio. Due giorni di sport in due città tanto care a Briantea84. Sabato 29 giugno a Novedrate, dove Alfredo Marson ha iniziato a creare le basi di questo club. Domenica 30 giugno a Cimnago, una frazione di Lentate sul Seveso che è ormai storia e tradizione pura del settore calcio di Briantea84, luogo in cui si svolgono gli allenamenti settimanali della Rolafer Briantea84 Cantù.

Grandi emozioni al Memorial Romanò e Rolafer Cup

È stato un weekend di emozioni e grandi classici, partito con le qualificazioni del 27° Memorial Romanò - torneo rivolto a soli atleti con disabilità intellettivo relazionale -, concluso poi domenica, e le finali della Rolafer Cup, con le squadre in campo targate Csi e la Rolafer Briantea84 Cantù a confrontarsi con la sua squadra inclusiva, composta da atleti con e senza disabilità.

L’evento, organizzato da Briantea84 e dall’azienda Rolafer, storico sponsor del club canturino, in collaborazione con la Parrocchia San Vincenzo di Cimnago, l’Oratorio San Giovanni Bosco di Novedrate, l’Ac Novedrate e il gruppo terza età di Novedrate ha potuto contare sui patrocini del Comune di Novedrate, dal Comune di Lentate sul Seveso, dal Csi di Como, dalla Figc Dcps.

27° Memorial Romanò

Sei squadre suddivise in due gironi per il torneo Ro.La.Fer alla memoria di Emilio e Dino Romanò: da una parte la Rolafer Briantea84 Cantù, Tukiki1 e Losa Le Fayet (squadra francese) e dell’altra Tukiki 2, Integra Sport e Moncalieri (Piemonte) con le prime gare disputate sabato 29 giugno al Centro Sportivo di Novedrate e le finali di domenica 30 giugno sul campo dell’oratorio San Vincenzo di Cimnago. Sono i francesi a trionfare nella finalissima 1-2 posto contro Tukiki 2: dopo un rocambolesco 3 a 3 nei tempi regolamentari, Losa Le Fayet la spunta ai calci di rigore. La Rolafer Briantea84 Cantù, che durante le competizioni ha vestito anche la maglia Ac Milan in onore dei colori che il club canturino rappresenta nel campionato Figc Dcps, si è piazzata al quarto posto dopo la sconfitta, sempre ai calci di rigore, contro Tukiki 1 nella gara per il terzo-quarto (2-2 il risultato dopo i tempi regolamentari). Al quinto posto Integra Sport che ha battuto Moncalieri (sesta) 3 a 1.

Oltre alle premiazioni di squadra, avvenute a margine delle finali di domenica 30 giugno all’oratorio di Cimnago, sono stati assegnati anche dei riconoscimenti individuali: miglior allenatore (Patrick eThierry del Losa Le Fayet), miglior portiere Marco Stoppa (Integra Sport), miglior difensore Federico Zanetti (Tukiki), miglior centrocampista Alessandro Mancinelli (Moncalieri), miglior attaccante Cedric (Losa Le Fayet). Premio speciale intitolato ad Alfredo Marson, presidente di Briantea84 scomparso nell’agosto 2022, assegnato all’atleta più giovane tra i partecipanti del torneo: Mattia Martini, 12 anni, della Rolafer Briantea84 Cantù.

Alle premiazioni, dirette da Giorgio Pagani - responsabile operativo dell’organizzazione del torneo, insieme a tutto lo staff - erano presenti Gianantonio Tomaselli (presidente Briantea84), don Marcello (parroco Comunità Pastorale di Lentate sul Seveso), Pasquale Brosio (vicesindaco Novedrate), Marco Boffi (vicesindaco e assessore allo sport di Lentate sul Seveso) Angela e Cristian Marson. In rappresentanza della famiglia Romanò e dell’azienda Rolafer: Maria Rosa (moglie di Oreste Romanò), Cristina Romanò (figlia di Dino Romanò), Flavio e Alessandro Romanò e Stefania. Tanti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento e che ogni anno rinnovano il loro “sì” per continuare ad alimentare una parte importante della storia di Briantea84.

Rolafer Cup

Torneo rivolto ad atleti di squadre Csi, iniziato con la fase a gironi nelle giornate del 13, 18 (amichevoli), 25 e 27 giugno a Cimnago. Sabato 29 giugno, a Novedrate, le quattro squadre partecipanti si sono affrontate per le finali: vince Cso San Carlo, trionfante 3 a 0 su Real Asnago che si posiziona secondo. Rolafer Briantea84 Cantù quarta, sconfitta 2 a 0 da San Michele. Durante le premiazioni, riconoscimento anche per il miglior gesto tecnico del torneo, sempre intitolato ad Alfredo Marson: Andrea Frigerio è stato celebrato per la sua grande parata in occasione della sfida contro Real Asnago di giovedì 27 giugno.

