Gregori a braccia alzate per la sesta volta in stagione

Sovico · 13/10/2025 alle 14:48

Gregori a braccia alzate per la sesta volta in stagione e Casabona piazzato: si è conclusa così, in bellezza, la stagione agonistica 2025 del Pool Cantù – Sovico – GB Team.

Domenica pomeriggio a Marcaria, nel Mantovano, gli Allievi brianzoli diretti da Ferrari, Alberti e Buttini sono stati protagonisti dell’ennesima prestazione di rilievo culminata con il successo in volata del giovane sprinter piacentino che, dopo 84 chilometri di gara, si è lasciato alle spalle Simone Bolzoni della Mincio  – Chiese e Cesare Castellani del G.S. Cicli Fiorin. A completare la top10 di giornata Ivan Casabona.

ORDINE D’ARRIVO

1° GREGORI MARCO (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

2° BOLZONI SIMONE          (S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D)

3° CASTELLANI CESARE     (GS CICLI FIORIN ASD)

4° AFFINI LUDOVICO         (S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D)

5° VERONI RICCARDO        (TEAM STRABICI A.S.D.)

6° VASELLI UMBERTO        (MADIGNANESE CICLISMO A.S.D)

7° ORLANDI SIMONE          (S.C.TORRILE)

8° PIERAZZUOLI GABRIELE (U.S.D. MONTECARLO CICLISMO)

9° CHITO’ ALESSANDRO     (FERALPI MONTECLARENSE ASD)

10° CASABONA IVAN ALDO (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM

