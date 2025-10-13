Gregori a braccia alzate per la sesta volta in stagione e Casabona piazzato: si è conclusa così, in bellezza, la stagione agonistica 2025 del Pool Cantù – Sovico – GB Team.

Domenica pomeriggio a Marcaria, nel Mantovano, gli Allievi brianzoli diretti da Ferrari, Alberti e Buttini sono stati protagonisti dell’ennesima prestazione di rilievo culminata con il successo in volata del giovane sprinter piacentino che, dopo 84 chilometri di gara, si è lasciato alle spalle Simone Bolzoni della Mincio – Chiese e Cesare Castellani del G.S. Cicli Fiorin. A completare la top10 di giornata Ivan Casabona.

ORDINE D’ARRIVO

1° GREGORI MARCO (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

2° BOLZONI SIMONE (S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D)

3° CASTELLANI CESARE (GS CICLI FIORIN ASD)

4° AFFINI LUDOVICO (S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D)

5° VERONI RICCARDO (TEAM STRABICI A.S.D.)

6° VASELLI UMBERTO (MADIGNANESE CICLISMO A.S.D)

7° ORLANDI SIMONE (S.C.TORRILE)

8° PIERAZZUOLI GABRIELE (U.S.D. MONTECARLO CICLISMO)

9° CHITO’ ALESSANDRO (FERALPI MONTECLARENSE ASD)

10° CASABONA IVAN ALDO (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM