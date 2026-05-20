Grinta e sorrisi e il Velo vince a Muggiò

I Giovanissimi del Velo Club Sovico hanno conquistato la vittoria nel “2° Trofeo Città di Muggio” potendo alzare al cielo il trofeo destinato alla prima società classificata nella graduatoria di rendimento.
La manifestazione
A rendere possibile questo ennesimo successo è stata la coesione del gruppo allenato da Laura Vergani e dai suoi collaboratori.
Proprio i tecnici gialloblu al termine della manifestazione hanno elogiato tutti i componenti della squadra:
«È stata una giornata davvero bellissima in cui i ragazzi e le ragazze hanno dato il massimo ottenendo risultati e piazzamenti importanti, ma soprattutto è stata una domenica da ricordare perché oltre ai risultati ottenuti in bici abbiamo corso con grinta, impegno e il sorriso sulle labbra».
Il Velo Club Sovico tornerà sui campi di gara nel weekend affrontando sabato il Torneo di Primi Sprint a Spirano (Bergamo) e domenica il Trofeo Don Orione a Seregno.
Per gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team i prossimi impegni saranno invece: giovedì 21 la gara in pista al Velodromo Vigorelli di Milano e sabato 23 la cronometro di Romanengo.