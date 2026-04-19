Alberti nuovo presidente del Gs Avis

Matteo Alberti presidente, Elena Toppi vice presidente ed Elena Campaner segretaria e incaricata della gestione contabile. Sono le cariche associative dell’Asd Gruppo sportivo Avis di Seregno, che ha rinnovato il Consiglio per il quadriennio 2026/2029.

Gs Avis, rinnovato il Consiglio

Gli eletti sono Matteo Alberti, Elena Toppi, Eugenio Corbetta, Cristian Rossi, Ida Zanin, Elena Campaner, Carlo Longoni, Claudio Marcat, Gianmario Longoni (che era presidente dal ‘95) oltre a Gianluca Grassi, consigliere supplente. Il Consiglio ha nominato Gianmario Longoni presidente onorario a vita, quale segno di stima, gratitudine e riconoscimento per l’attività svolta: sarà un punto di riferimento del neo presidente Alberti con cui confrontarsi sulle attività dell’associazione sportiva.

Il 50esimo anniversario

Un anno importante per il Gs Avis, che festeggia il 50esimo anniversario e pensa a una fiaccolata dal Ghisallo, come all’epoca della prima corsa organizzata da un gruppo di amici. Il sodalizio conta duecento associati, la maggior parte non donatori, fra camminatori, ciclisti e runner. “Il nostro obiettivo è portare in giro il nome dell’Avis e le nostre maglie per diffondere il messaggio della donazione – spiega il neo presidente, conosciuto come Teo “‘Senzatregua’” Vichingo – Collaboriamo agli eventi dell’Avis, con il Comune e con tante associazioni e realtà locali per fare beneficenza e valorizzare il nostro territorio, per esempio la Casa della carità e il Don Orione. Tante associazioni ci chiedono di collaborare perché siamo animati da tanto entusiasmo e abbiamo esperienza nell’organizzazione delle manifestazioni”.

Nuova preparazione atletica

Fra gli obiettivi “proporre eventi nuovi, creare sempre più aggregazione e stare al passo dei tempi per la preparazione atletica, con un coach per seguire una parte del gruppo e proporre allenamenti, anche individuali, più strutturati”. Il Gs Avis vuole anche confermare la partecipazione e organizzazione delle gare agonistiche “storiche” di Uisp (ciclismo) e Fidal (atletica), fra cui la Monza – Resegone (di cui, da tre anni, cura la logistica del tratto fra Rossino, frazione di Calolziocorte e la Capanna Monza), la Strabrianza a ottobre e la prova alla Porada del Campionato brianzolo di corsa campestre, “unica corsa competitiva Fidal che organizziamo noi”, spiega Alberti.

Le maratone internazionali

Fra gli atleti c’è “l’orgoglio di indossare la maglia avisina nelle maratone di tutto il mondo, fra cui New York e Milano, dove sono coinvolti 45 atleti e oltre 50 volontari per un punto ristoro e il presidio di un tratto di percorso. E siamo stati premiati come gruppo sportivo più numeroso alla Prosecco run”. Attività agonistica e solidarietà, comunque, corrono sempre insieme: “Con noi collaborano anche le famiglie e i figli, che speriamo possano presto diventare atleti o appassionati di sport”.