Hyrox, Gloria Corbetta ancora sul tetto del mondo

Gloria Corbetta ancora sul tetto del mondo: la 32enne di Seveso si è confermata campionessa del mondo di Hyrox, categoria 30-34.

Hyrox, Gloria Corbetta campionessa del mondo

La fuoriclasse italiana è stata di nuovo incoronata regina ai Campionati Mondiali 2026 di Stoccolma (Svezia): ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Pro Doubles Women 30-34, insieme alla compagna di squadra Camilla Massa, con l’incredibile tempo di 56:43, e il titolo di campionessa individuale, nella categoria Pro Women 30-34, fermando il cronometro a 1:01:50. La sevesina, che pratica Hyrox da due anni (“Alla prima gara, a Rimini, ho capito che dovevo dedicarmi al cento per cento a questa disciplina”) e insegna alla No Days Off di via Sabotino, aveva già conquistato il titolo mondiale di Hyrox l’anno scorso, imponendosi ai Campionati di Chicago con lo straordinario tempo di 1 ora, 2 minuti e 26 secondi.

“E’ stata una gara durissima: che emozione”

“E’ stata una gara durissima, soprattutto a livello mentale – racconta appena atterrata in Italia – All’inizio ero nelle retrovie, ma ho mantenuto lucidità e, piano piano, ho gestito la gara, tenendo il passo e recuperando terreno sulle altre”. Anche sulle prime due, che sembravano irraggiungibili: agli affondi ha superato la seconda, e all’ultimo esercizio, che prevede cento squat profondi e il lancio esplosivo di una palla medica contro un bersaglio, anche la prima. “Mi sono detta: ora o mai più. Quando ho tagliato il traguardo e mi sono girata ho visto che non c’era nessuno dietro di me e sono scoppiata a piangere. Quest’anno è stato ancora più speciale perché a fare il tifo per me c’era anche il mio ragazzo, Walter“. Commosso pure lui. “E’ stato bellissimo”, commenta Gloria.