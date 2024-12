Arriva come una boccata di ossigeno la vittoria dei Diavoli Rosa in trasferta ad Agrate nella decima giornata di campionato di serie B2 femminile, tre punti in classifica che fanno bene all’umore e che portano la squadra brugherese ad affrontare la

prossima partita – sabato 21 dicembre in casa – con ancora maggior entusiasmo.

I Diavoli battono l’Agrate Volley per 3-1

Le Layla Girls hanno affrontato sabato sera l’Eset Agrate Volley portandosi a casa la vittoria con il punteggio di 3 set a 1. Nei primi due set la formazione rosanero è riuscita a mettere in difficoltà le avversarie, mettendosi in vantaggio da subito: da un 8-1 iniziale nel primo set i Diavoli Rosa non sono mai stati sotto e hanno chiuso con il punteggio di 25-22. Ancor meglio il secondo set chiuso per 25-17, con un parziale di 21-12 che ha tolto un po’ di sicurezza all’Eset Agrate.

Storia diversa nel terzo set che ha visto i Diavoli Rosa perdere concentrazione e perdere con il punteggio di 16-25.

Quando il pronto intervento di coach Cannone ha “ridestato” le ragazze, lo scenario del match è cambiato nuovamente e le Layla Girls hanno portato a casa una meritatissima vittoria. Tutte bravissime le ragazze, unite e capaci di fare squadra, con una Di Tommaso che si sta reinserendo bene in squadra dopo tre mesi di stop per infortunio, e una Mazzi che si è distinta per una percentuale di positività molto buona (36 in attacco).

"Questa vittoria ci ha dato un po' di ossigeno"

La dichiarazione di Enzo Cannone, primo allenatore dei Diavoli Rosa:

“Considero i primi due set accettabili perché abbiamo messo in difficoltà la squadra avversaria, battendo bene. Nel secondo set, in particolare, abbiamo fatto pochi errori - solo 4 -, abbiamo contrattaccato bene e siamo stati bravi a fare 16 punti diretti. Ecco, nel terzo set un po’ di mancanza di attenzione, forse nel pensare di avere già quasi vinto la partita, così abbiamo subito le avversarie per tutto il set. A quel punto ho dovuto richiamare la squadra per tornare a giocare come siamo in grado di fare: da quel momento non credo che sia mai stato messo in discussione il poter vincere. Questa vittoria ci ha dato un po’ di ossigeno. Vediamo sabato prossimo come giocheremo contro la formazione sarda di Quartucciu prima della pausa natalizia: cercheremo di recuperare quanto deve essere recuperato e di iniziare l’anno nuovo meglio di come abbiamo iniziato questo campionato. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo e lo stiamo facendo, ma cerchiamo sempre di migliorare e di far crescere le giovani giocando una bella pallavolo”.

Tabellino

10° giornata Campionato Serie B2 Femminile Eset Agrate Volley - Diavoli Rosa Brugherio

(25-22, 25-17, 16-25, 25-19)

Diavoli Rosa Brugherio: Trabucchi 1, Piroli 2, Di Tommaso 3, Giovinetti 5, Gaddoni 6, Solimene 8, Venegoni 10,

Mazzi 11, Mandotti 12, Nappo 13, Durand 15. Allenatore: Enzo Cannone, assistente: Gianluca Marchini.

Eset Agrate Volley: Romagnoli 3, Mapelli 4, Barzago 5, Smit 6, Possa 7, Raschi 8, Festinese 9, Betti 10, Riva 12,

Isella 13, Leogrande 14, Micelli 16, Amadasi 17, Devecchi 99. Allenatore: Davide Crippa.

NOTE: Durata set: 26’, 25’, 23’, 23’

Prossima gara: sabato 21 dicembre 2024 alle ore 16 contro Audax Quartucciu, PalaKennedy, Brugherio.

(Photo credit: Martino Pruneri)